Radu Miruță răspunde acuzațiilor despre vacanța de lux

Radu Miruță a publicat factura vacanței petrecute alături de familie, după ce în spațiul public au apărut informații că ar fi plătit până la 2.700 de euro pe noapte. Documentul indică un pachet turistic de 12.499 de lei pentru trei persoane și șapte nopți, cu transportul aerian și mesele incluse.

Factura a fost emisă de TUI România pentru un sejur desfășurat în perioada 19-26 iulie 2026. Pachetul a inclus cazarea la hotelul Vonresort Golden Coast.

Suma de plată de pe factura finală apare ca fiind zero, pachetul fiind achitat anterior ca avans.

Miruță: „Public factura”

Radu Miruță susține că informațiile privind costul vacanței sale au fost false. El a decis să publice documentul pentru a arăta cât a plătit.

„În ultimele zile au apărut informații false potrivit cărora vacanța mea cu familia ar fi costat 2.500-2700 de euro pe noapte. Pentru că prefer faptele în locul speculațiilor, public factura”, a scris Miruță pe Facebook.

Acesta spune că sejurul a costat 2.387 de euro pentru întreaga familie, nu pentru fiecare noapte.

„Nu 2500 de euro pe noapte cum intoxicau cei care probabil așa merg cu banii din cutiile de pantofi, ori din portbagaje, ci 2387 de euro pentru 3 persoane, 7 nopți, toate mesele și avion incluse”, a mai scris Miruță

Miruță a precizat că vacanța a fost achitată din banii săi.

„Fac asta din respect față de fiecare om de bun simț care merge ca și mine în vacanță pe banii lui, în timp ce facturile de la zborurile Nordis nici acum nu-s clarificate”, a mai spus el.

„Abia m-am încălzit”

Ministrul susține că a devenit ținta mai multor atacuri după ce a început să vorbească despre modul în care sunt cheltuiți banii publici.

„De când tulbur apele celor mufați la banul public, rafale de minciuni și acuzații false sunt constant generate și rostogolite la adresa mea în cel mai josnic mod. Am o veste proastă pentru ei: abia m-am încălzit”, a scris Miruță.

Radu Miruță afirmă că oamenii pot combate dezinformarea prin distribuirea informațiilor verificate. În opinia sa, atenția publică ar trebui să se îndrepte către persoanele care nu își pot justifica averile.

„Într-o societate normală, atenția trebuie să fie îndreptată spre cei care nu pot explica de unde provin banii lor, nu spre cei care își pot demonstra, cu facturi, fiecare cheltuială.”

Miruță a combătut și informațiile despre Ucraina și programul SAFE

Nu este prima dată când Radu Miruță reacționează la informații pe care le consideră false. Cu două zile înainte, acesta a publicat un mesaj despre sprijinul acordat Ucrainei și despre programul european SAFE. Ministrul a respins afirmațiile potrivit cărora problemele economice ale României ar fi provocate de ajutorul oferit Ucrainei.

„România nu are probleme economice pentru că sprijină Ucraina. Le are pentru că, timp de 36 de ani, prea mulți au risipit și au furat bani publici”, a transmis Miruță.

El a susținut că sprijinul acordat Ucrainei reprezintă mai puțin de doi euro pe lună pentru fiecare român. Informația ar proveni dintr-un răspuns al Ministerului Finanțelor la o solicitare formulată de AUR. Miruță a respins și acuzațiile potrivit cărora banii din programul SAFE ar urma să ajungă în principal la firme străine.

Potrivit ministrului, contractele prevăd ca aproximativ 60% din activități și investiții să fie realizate în România. Măsura ar urma să sprijine industria națională de apărare și să creeze locuri de muncă.

„România nu se schimbă prin propagandă, minciună și scandal. România se schimbă spunând adevărul, reparând ceea ce este greșit și având curajul să luăm decizii corecte, chiar și atunci când sunt dificile”, a mai transmis Radu Miruță.

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