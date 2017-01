Dorin Cocoș, mărturie în dosarul "Gala Bute"

Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost audiat miercuri, în calitate de martor, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul "Gala Bute", el oferind explicații în legătură cu o excursie organizată în 2011 în Grecia pentru mai multe persoane, care l-a costat 10.000 de euro, bani dați direct Anei-Maria Topoliceanu, transmite Agerpres.

Dorin Cocoș a fost adus miercuri din penitenciar la instanța supremă, fiind chemat ca martor în dosarul "Gala Bute" de Tudor Breazu. Omul de afaceri ispășește o condamnare de 2 ani și 4 luni primită în dosarul "Microsoft".

În declarația din fața instanței, Dorin Cocoș a dat detalii cu privire la o excursie pe care a făcut-o în 2011 în Grecia împreună cu Elena Udrea, Ana Maria Topoliceanu, Tudor Breazu și medicul Șerban Brădișteanu.

"În perioada 2 — 5 septembrie 2011, am fost în Grecia la Halkidiki, la un resort împreună cu Elena Udrea, doctorul Brădișteanu și partenera lui și o familie apropiată de noi — Adrian și Simona Roncea. Parcă au fost și Tudor Breazu și Ana Maria Topoliceanu, nu însemnau mare lucru pentru mine. Inițial, familia Roncea s-a ocupat de organizarea excursiei, însă, la rugămintea Elenei, eu am fost cel care am dat banii — 10.000 de euro lui Topoliceanu. Am plătit banii ăștia cum am plătit mereu. Elena nu mi-a dat nicio explicație pentru sumă. Doamna Topoliceanu a mai mers în excursii cu noi și de fiecare dată eu eram cel care plătea. Țin minte că i-am dat banii Anei Topoliceanu la mine în birou la Eurohotel. Elena m-a rugat să îi dau acești bani, probabil pentru excursia din Grecia. Nu vreau să dau amănunte, ca să nu se întoarcă împotriva mea. Topoliceanu nu mi-a dat niciun document care să ateste decontările", a explicat Dorin Cocoș.

Afaceristul le-a mai spus judecătorilor că i-a dat în mai multe rânduri bani Anei-Maria Topoliceanu, pentru ca aceasta să își cumpere ceva sau să rezolve anumite probleme, mai ales că ea și Elena Udrea "erau cele mai bune prietene".

"Nu era prima dată când îi dădeam bani Anei Topoliceanu pentru diferite ocazii, pentru a-și cumpăra ceva sau a rezolva anumite probleme. Elena Udrea mi-a zis să îi dau cei 10.000 de euro fără să-mi dea detalii. Mi-a zis în treacăt: 'pentru excursia aia'. Nici Elena și nici Topoliceanu nu mi-au arătat vreo factură. E posibil ca eu să fi plătit pentru toți, cum am făcut și altă dată. Eu și Elena am stat într-o vilă, iar ceilalți în niște apartamente aflate în apropiere. Elena Udrea și Ana Topoliceanu erau cele mai bune prietene", a precizat Cocoș.

Despre Tudor Breazu, Cocoș a spus că acesta este "un băiat bun și un om cumsecade", fiind, după Ana Topoliceanu, al doilea cel mai bun prieten al Elenei Udrea.

Elena Udrea a fost trimisă în judecată pe 21 aprilie 2015 în dosarul "Gala Bute", fiind acuzată de săvârșirea a trei infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În dosar au mai fost deferiți justiției și fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul președinte al FRB Rudel Obreja, Tudor Breazu — administratorul terenurilor de la Nana deținute de Elena Udrea, Ștefan Lungu — fost consilier al Elenei Udrea, Gheorghe Nastasia — fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ana Maria Topoliceanu — fost director al Companiei Naționale de Investiții, Dragoș Marius Botoroagă — administratorul unei firme.