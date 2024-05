Trump îi compară cu Gestapoul

Fostul preşedinte american Donald Trump şi-a intensificat acuzaţiile de instrumentare a justiţiei de către administraţia succesorului său Joe Biden, comparând-o cu Gestapoul, poliţia politică a Germaniei naziste, a relatat presa americană, transmite AFP.

În faţa unei audienţe de responsabili şi donatori republicani, Trump i-a acuzat sâmbătă pe democraţi că aceştia „conduc o administraţie Gestapo” şi i-a denigrat încă o dată pe procurorii care anchetează cazurile împotriva lui, potrivit remarcilor sale citate de media.

Declaraţiile au fost făcute în timpul unui discurs de 90 de minute la proprietatea sa Mar-a-Lago din Florida (sud-est), potrivit unei înregistrări audio furnizate presei americane de un donator de campanie.

Trump accuses Biden of using Gestapo tactics in the US justice system, comparing him to Hitler. #TrumpVsBiden pic.twitter.com/WwGB7m3SgN

Afirmaţiile au fost denunţate de Casa Albă şi echipa de campanie a lui Joe Biden.

„În loc să facă ecou retoricii consternante a unor fascişti, să ia prânzul cu neo-nazişti şi să alimenteze teorii ale conspiraţiei demistificate care au costat viaţa unor ofiţeri de poliţie curajoşi, preşedintele Biden adună poporul american în jurul valorilor noastre democratice comune şi statului de drept”, a declarat Andrew Bates, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Echipa de campanie a lui Joe Biden criticase anterior, într-un comunicat, tiradele candidatului republican: „Campania lui Trump se învârte doar în jurul lui, furiei lui, răzbunării lui şi minciunilor lui”.

Casa Albă a negat orice implicare în procedurile judiciare în curs.

Vizat de patru proceduri penale separate, dintre care una pentru care este judecat din 15 aprilie la New York, Donald Trump denunţă în mod repetat o „vânătoare de vrăjitoare” organizată de administraţia democrată pentru a-l elimina din cursa prezidenţială.

Doug Burgum tries to explain away Trump comparing Biden to the Gestapo, and Jake Tapper asks, „So a public trial with witnesses, the jury, defense counsel, that’s like the Gestapo?”

*If this is Burgum’s public VP audition, yikes.* pic.twitter.com/VXLyDcrwLX

— Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) May 5, 2024