ELCEN, atac la Firea. „A creat tergiversări, manipulări, a blocat reabilitarea sistemului de termoficare”

Conducerea ELCEN reacționează în urma unei emisiuni televizate în cadrul căreia Gabriela Firea ar fi pus falimentul RADET pe seama principalului producător de energie termică și electrică din Capitală, scrie buletin.de/bucuresti.

„Se încearcă din nou inducerea în eroare a opiniei publice în sensul în care ELCEN este considerată cauza falimentului RADET”, se arată în comunicatul de presă remis redacției. Compania este controlată de ministerul Energiei, condus de candidatul PNL la Primăria Generală, Sebastian Burduja.

Comunicatul de presă a fost transmis ca “urmare a informațiilor transmise cu intenție clară de manipulare a opiniei publice de către Gabriela Firea în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” difuzată în data de 16.05.2024 cu privire la faptul că ELCEN a cerut falimentul RADET”.

În cadrul documentului se face referire la faptul că “Primăria Municipiului București condusă de Gabriela Firea nu doar că nu a avut soluții constructive pentru rezolvarea problemei termoficării, însă a creat un șir lung de tergiversări, incoerențe, sfidări ale legii insolvenței, manipulări ale opiniei publice, ceea ce a blocat sistematic procesul de reorganizare a celor două companii și, implicit, reabilitarea sistemului de termoficare.”

Electrocentrale București SA este controlată de ministerul Energiei, condus de candidatul PNL la Primăria Generală, Sebastian Burduja. Buletin de București a cerut un punct de vedere fostului primar general Gabriela Firea, însă până la ora publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns. Vom reveni de îndată ce îl vom primi.

Redăm, mai jos, comunicatul integral:

„În 2016, RADET și ELCEN se aflau într-o situație financiară foarte dificilă din cauza unei datorii de 3,9 miliarde de lei, sumă datorată de RADET către ELCEN și provenită dintr-o sub-bugetare cronică a RADET de către Primăria Municipiului București. Situația dezastruoasă în care se aflau cele două companii a fost cauzată de neplata sau plata cu întârziere a subvențiilor la care s-a angajat Primăria Generală, ceea ce a condus la acumularea de penalități și intrarea în insolvență a celor două companii în octombrie 2016. Lanțul cauzal s-a derulat firesc în contextul în care Municipiul București nu a achitat subvențiile către RADET; aceasta lipsită fiind de resursele financiare necesare, nu și-a a achitat, la rândul său obligațiile financiare către ELCEN și a intrat în insolvență, iar ELCEN a acumulat datorii la furnizorul de gaze și a intrat și ea în insolvență.

RADET avea la finalul anului 2015 datorii de cca 3,6 miliarde de lei față de ELCEN, iar la finalul lunii iunie 2016, datoriile au ajuns la aprox. 3,9 miliarde lei, potrivit Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței RADET București, document întocmit de ROMINSOLV, Administratorul Judiciar al RADET (numit de instanță în această calitate în data de 7 octombrie 2016).

Din cauza acestei subfinanțări cronice, întreg sistemul de termoficare a fost periclitat. RADET nu a avut bani să repare sau să înlocuiască rețeaua, ceea ce a condus la întreruperi în furnizare și pierderi imense. ELCEN, la rândul său, nu a mai putut accesa finanțări pentru investiții noi și a fost nevoită să reziste în condiții de subfinanțare și să facă eforturi deosebite pentru a asigura continuitatea furnizării căldurii și a apei calde către bucureșteni.

În perioada 2016-2019, Primăria Municipiului București condusă de Gabriela Firea nu doar că nu a avut soluții constructive pentru rezolvarea problemei termoficării, însă a creat un șir lung de tergiversări, incoerențe, sfidări ale legii insolvenței, manipulări ale opiniei publice, ceea ce a blocat sistematic procesul de reorganizare a celor două companii și, implicit, reabilitarea sistemului de termoficare.

Reamintim că în 2019, RADET a intrat în faliment din cauza incompetenței, indolenței și a nepăsării Primăriei Generale conduse de Gabriela Firea. În conjunctura descrisă mai sus, dublată de acumularea datoriilor RADET către ELCEN, de accentuarea deteriorării stării rețelei de termoficare, amplificarea pierderilor de agent termic din sistem, precum și de neaccesarea finanțării europene pentru reabilitarea acestuia, judecătorii Tribunalului București au decis intrarea în faliment a RADET.

Având în vedere contextul precizat, afirmația dnei. Gabriela Firea conform căreia ELCEN a cerut falimentul RADET nu are nicio legătură cu realitatea, ci reprezintă mai degrabă, așa cum dna Firea ne-a obișnuit deja, o deviere intenționată de la cauza reală a problemelor.

Încă de la intrarea în insolvență în 2016 și până la intrarea în faliment în 2019, RADET a fost subfinanțată constant de către PMB, aşa cum reiese chiar din Addendum-ul la Planul de Reorganizare al RADET publicat în B.P.I. la 21.12.2018, unde ROMINSOLV (Administratorul Judiciar al RADET numit în instanță în această calitate în 7 octombrie 2016) evidenţiază clar lipsa resurselor financiare pentru susţinerea planului de reorganizare al RADET: «Primăria Municipiului Bucureşti nu a aprobat componenta de finanţare, astfel că Planul de reorganizare rămâne cu acelaşi program de plăţi generat doar de activitatea curentă».

Primăria Capitalei prin Primarul General, Gabriela Firea, a ales să nu facă nimic pentru termoficare, ci să cheltuiască banii bucureștenilor pe festivaluri, concerte și acțiuni de imagine, definitivând distrugerea RADET și periclitând situația economică a ELCEN.

ELCEN nu a urmărit niciodată falimentul RADET, ci salvarea sistemului centralizat de termoficare. Încă de la intrarea în insolvență, ELCEN a depus toate eforturile de a găsi, împreună cu toți factorii decizionali (Ministerul Energiei, RADET, Primăria Municipiului București și celelalte instituții implicate) o cale constructivă de a crea contextul favorabil atragerii de fonduri pentru realizarea investițiilor în vederea respectării criteriilor de eficiență energetică și asigurării unui serviciu public durabil și de calitate către locuitorii capitalei, urmărind în permanență evitarea falimentului cu consecințe dezastruoase asupra sistemului de termoficare.

Ca urmare a faptului că a efectuat toate demersurile prevăzute de legea insolvenței, având planul de reorganizare aprobat, ELCEN a urmat toți pașii necesari pentru concretizarea obiectivului menționat și în planul său de reorganizare, și anume: ”realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului București – producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediul unui Sistem de alimentare centralizat cu energie termică (”SACET,,) integrat, fiind urmărită creșterea performantei serviciului public în condiții de eficiență energetică și economică.”

În oglindă, în ceea ce privește planul de reorganizare a RADET, depus în februarie 2018, această propunere de plan nu a fost niciodată supusă dezbaterii în cadrul Consiliului General al Municipiului București, creând astfel incertitudine în ceea ce privește transparența și legalitatea unei astfel de acțiuni.

În acest context, reamintim faptul ca PMB-Firea a avut posibilitatea de a achita doar 1,1 miliarde de lei (sumă rezultată in urma raportului de reevaluare a creanței, întocmit de un evaluator independent), adică la valoarea de piața a creanței estimata in cazul vânzării forțate către un potențial comparator. În 2019, PMB a refuzat să recunoască creanța de 1,1 miliarde lei, blocând procesul de reorganizare în condițiile în care sănătatea și bunăstarea a milioane de oameni și agenți economici, precum și școli, spitale, grădinițe, depindeau de sistemul de termoficare. Daca ar fi avut cel mai mic interes pentru cetățeni si pentru Capitala, Gabriela Firea putea rezolva problema termoficării in București. A avut la dispoziție multiple variante, însa a ales sa nu facă nimic. Astfel, la 11 noiembrie 2019, Magistrații Curții de Apel București au pronunțat definitiv falimentul RADET.

Falimentul RADET este rezultatul exclusiv al deciziilor greșite luate de Gabriela Firea în timpul mandatului său de primar general. Era obligația Primarului să gestioneze un plan de reorganizare viabil și agreat cu creditorii RADET. Era obligația Primarului să se asigure că acest plan este agreat în Consiliu, că este votat și că are sursă de finanțare (fapt confirmat și de Rominsolv). Gabriela Firea nu a făcut nimic din toate acestea. Trebuie acum să-și asume responsabilitatea pentru rezultatul catastrofal pe care l-a obținut.

Falimentul RADET și colapsul sistemului de termoficare din București este dezastrul care s-a definitivat în timpul mandatului Gabrielei Firea și este rezultatul neputinței de a gestiona termoficarea din București.

Începând cu anul 2017, degradarea sistemului de termoficare s-a accentuat, astfel că pierderile în rețea s-au dublat ajungând de la 1000 la peste 2000 de tone de apă fierbinte pe oră.

Furnizarea agentului termic şi a apei calde către bucureşteni a fost asigurată nu de grija PMB-Gabriela Firea pentru infrastructura critică a Bucureştiului, ci din preocuparea ELCEN/Ministerul Energiei de a continua furnizarea pentru confortul locuitorilor capitalei în ciuda faptului că nu a încasat banii pentru energia termică livrată.

Termoficarea din București rămâne, din păcate, una din problemele grave ale Bucureștiului, nici în perioada 2020-2024 nu s-a realizat nimic notabil: avariile sunt tot frecvente, în continuare zeci de blocuri rămân fără apă caldă, pierderi mari de energie termică prin conducte, fuziunea Elcen-Termoenergetica nerealizată, datoriile către ELCEN au continuat să crească de la 250 milioane lei în 2020 la 1 miliard de lei în 2024. ELCEN se află în punctul în care depune proiecte pentru finanțare implementării de CET-uri noi, moderne și eficiente. PMB trebuie să-și asume responsabilitatea asumată și să plătească pentru energia termică livrată de ELCEN”.