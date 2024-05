Antrenorul Thiago Motta ”nu a decis nimic

Thiago Motta, antrenorul echipei italiene de fotbal Bologna, prezentat de mass-media italiană drept succesorul lui Massimiliano Allegri la Juventus Torino, a asigurat sâmbătă că nu „a decis nimic” şi nici nu a semnat vreun acord cu „Bătrâna doamnă”, urmând să ia o decizie în privinţa viitorului său „în următoarele zile”, informează AFP.

„Nu am decis şi nici nu am semnat nimic. Săptămâna viitoare, mă voi aşeza la o masă cu preşedintele (clubului Bologna – Joey Saputo – n.red), pentru a ajunge la o decizie împreună. Vă vom comunica apoi împreună ce am decis”, a afirmat Motta în cursul unei conferinţe de presă, cu două zile înaintea meciului pe care elevii săi îl vor disputa chiar împotriva lui Juventus, în etapa a 37-a (penultima) din Serie A.

„Voi lua decizia cu cel mai mare respect pe care îl am pentru acest club, pentru preşedintele meu şi pentru jucătorii mei”, a adăugat el.

Fostul internaţional italian, în vârstă de 41 de ani, se apropie de finalul contractului cu Bologna, la care activează din 2022. Sub conducerea sa, Bologna a ajuns pe locul 3 în clasament, depăşind-o pe Juventus, şi a reuşit să se califice pentru prima dată în istoria sa în Liga Campionilor.

Presa italiană îl prezintă de câteva săptămâni pe Thiago Motta, fost jucător la Paris Saint-Germain, drept viitorul antrenor al lui Juventus. Cel mai titrat club din fotbalul italian l-a concediat vineri pe Massimiliano Allegri, la două zile după victoria din finala Cupei Italiei, marcată de atacurile tehnicianului torinez împotriva arbitrilor, a unui oficial al lui Juve şi a directorului cotidianului sportiv Tuttosport.