Rublev, de la agonie la extaz. „Dacă ați ști prin ce am trecut”

Tenismanul rus Andrey Rublev a câştigat duminică seara turneul ATP Masters 1000 de la Madrid, după ce a pierdut primul set.

Andrey Rublev, locul 8 ATP, l-a învins în finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 35 ATP, după un meci care a durat două ore şi 49 de minute. Rublev s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 7-5 , câştigând astfel al 16-lea turneu din carieră, al şaptelea pe zgură şi al doilea Masters, după cel de la Monte Carlo 2023. Pentru rus este al doilea turneu din acest an în care se impune.

Meciul a durat aproape trei ore.

„Nu am cuvinte. Dacă ați ști prin ce am trecut în ultimele 9 zile, nu v-ați imagina că sunt capabil să câștig un titlu…”, a mărturisit Rublev după ce a câștigat finala.

Pentru Felix Auger-Aliassime a fost prima finală ATP disputată în anul 2024.

Andrey Rublev’s emotional reaction as he wins his 2nd Masters title in Madrid.

He falls to the floor and covers his face.

This man is just someone you want to see succeed.

From struggling to playing some of his best tennis.

Resilience. 🥹

