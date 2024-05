Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a sosit duminică la Paris, iar vizita este întoarsă pe toate fetele.

Macron îl întâlnește pe Xi: Doi împărați la marginea a două războaie, a titrat Politico.eu duminică.

Pe fondul unor certuri pe tema mașinilor electrice, coniac și Ucraina, cina președintelui francez cu Xi Jinping poate să nu fie prea distractivă, a apreciat publicația.

Bon jour, Monsieur Xi.

French Prime Minister Attal welcomes Chinese President Xi Jinping at Paris airport.

Red carpet rolled out for a state visit.

Can Macron and Xi achieve any breakthrough in terms of Ukraine or EU-China relations? pic.twitter.com/4rNQe40YJS

— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) May 5, 2024