(VIDEO) Protestul studenţilor a cuprins şi Canada

Studenţi construiesc tabere pro-palestiniene şi în unele dintre cele mai mari universităţi din Canada.

Studenţii au înfiinţat tabere în unităţi de învăţământ canadiene, inclusiv Universitatea din Toronto, Universitatea din Columbia Britanică şi Universitatea din Ottawa.

Joi dimineaţă, studenţii de la Universitatea din Toronto şi-au înfiinţat o tabără într-un spaţiu din campusul şcolii, unde aproximativ 100 de protestatari s-au adunat cu zeci de corturi.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, tabăra va rămâne până când universitatea îşi va dezvălui investiţiile, se va renunţa la orice susţine ceea ce ei numesc ”apartheid-ul israelian, ocupaţia şi colonizarea ilegală a Palestinei” şi va pune capăt parteneriatelor cu unele instituţii academice israeliene.

Un purtător de cuvânt al universităţii a declarat pentru Reuters că este „în dialog cu protestatarii” şi că tabăra „nu perturbă activităţile universitare curente”.

Premierul din Quebec, Francois Legault, a declarat joi că tabăra de la Universitatea McGill din Montreal ar trebui desfiinţată, dar forţele de ordine nu au intervenit joi pentru a desfiinţa tabăra şi au transmis joi seară că monitorizează situaţia.

A existat o contramanifestaţie pro-Israel la Montreal joi. Cele două grupuei au fost ţinute separate.

„Our university is taking our tuition money without our consent and investing it in companies that contribute to the suffering of Palestinians.”

