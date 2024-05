(VIDEO) La Universitatea americană California, Poliţia a pătruns în tabăra pro-palestiniană

Poliţia americană a efectuat zeci de arestări joi, după ce a pătruns în tabăra protestatarilor pro-palestinieni instalată la Universitatea California (UCLA) din Los Angeles.

Potrivit presei locale, zeci de ofiţeri au ajuns în tabăra universitară şi s-au confruntat cu rezistenţa a sute de protestatari în timp ce încercau să îndepărteze barierele metalice şi din lemn şi alte obiecte care împiedicau accesul.

UCLA BREAKING 🚨 : CHP RIOT POLICE HAVE BROKEN THROUGH, POLICE HAVE BREACHED THE ENCAMPMENT. PEOPLE BEING DETAINED. pic.twitter.com/uxcAOReRp5

Acţiunile agenţilor au început la primele ore ale zilei de joi, când poliţia a lansat rachete de semnalizare peste tabără care au provocat explozii puternice, potrivit Los Angeles Times.

CNN a raportat mai multe încercări anterioare fără succes ale poliţiei de a pătrunde în zona în care protestatarii se baricadaseră şi că la operaţiune au participat unităţi din serviciul de operaţiuni speciale.

În videoclipurile la care a avut acces CNN se puteau vedea poliţişti îmbrăcaţi în echipament antirevoltă, cu căşti şi măşti de gaz, şi pregătindu-şi bastoanele atunci când au intrat în tabăra protestatarilor.

Unii dintre protestatari se aşezau în genunchi cu mâinile la spate, în timp ce ofiţerii îi reţineau şi continuau să scoată tot mai mulţi oameni din tabără, relatează CNN.

Cei reţinuţi erau transferaţi în autobuze care au fost amplasate în apropierea campusului universitar din California.

Intervenţia forţelor de ordine are loc după ce grupuri de protestatari pro-israelieni îmbrăcaţi în negru şi purtând măşti albe s-au confruntat miercuri seară cu studenţi pro-palestinieni instalaţi în tabăra din campusul universitar care protestau faţă de războiul Israelului împotriva Hamas din Fâşia Gaza.

Los Angeles police are dismantling the Gaza encampment at UCLA a day after a pro-Israel mob attacked students there in a rampage that lasted for hours. Two reporters who witnessed the „harrowing scenes” describe the violence that unfolded on campus. pic.twitter.com/Z1TKAO5RfO

The presenter summing up whats been happening at UCLA in Los Angeles – a violent mob of pro Israel pro genocide thugs attacking students. pic.twitter.com/zdA5LWn2T1

„Not so much clashes as a mob attacking a group of protesters”

💔🇵🇸 ARMED ZIONISTS BRUTALIZED pro-Palestine student protesters at the University of California Los Angeles last night. pic.twitter.com/4JIaB0kLtx

The cops watched & did nothing. pic.twitter.com/rSgtfsGgiY

💔🇵🇸 ZIONISTS VIOLENTLY BEAT pro-Palestine protesters at the University of California Los Angeles last night.

This is not a university in some Islamic country.

This prayer was held at UCLA in California.

Perhaps some think this is a harmless prayer, something that we can understand as freedom of religion.

And just that is a mistake that could destroy the West.

This is not a private… pic.twitter.com/u6PHgM2Sy5

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) May 2, 2024