P.C. Roberts: Marea Britanie, o satrapie a Imperiului American

Universitatea Columbia din New York a anunțat că anulează două mari ceremonii de absolvire, programate pe 16 mai, din cauza protestelor pro-palestiniene și a ciocnirilor cu poliția. Ceremoniile de absolvire se vor desfășura într-un cadru mult mai restrâns, cu măsuri de securitate sporite. Presa americană atrage atenția asupra acestui mod neobișnuit în care încheie chiar acei tineri care și-au început studiile în condițiile de izolare din timpul pandemiei. Și University of Southern California a anunță că va anula ceremonia de absolvire, tot din cauza protestelor studenților.

”Sunt sătul să privesc cum Vestul se autodistruge”, scrie Paul Craig Roberts, fost adjunct al secretarului Trezoreriei SUA, în timpul administratției Ronald Reagan.

”Ca absolvent al Merton College de la Oxford, primesc în fiecare an un raport voluminos plin cu fotografii, intitulat Postmaster and the Merton Record. Conține informații despre o mulțime de lucruri asociate cu această universitate și despre absolvenți. Sunt date despre premii, publicații, concrete, performanțele echipelor sportive, evenimente sociale, căsătorii, decese, nașteri, amintiri despre absolvenți, cărțile din biblioteci, pentru a arăta că la Merton mai sunt produse ale Civilizației Occidentale care rezistă trecerii timpului și nu doar informații păstrate undeva în cloud.

Cheltuielile mari legate de editarea și distribuirea acestui raport sunt justificate. Însă pentru generația mea, și poate și cea de după mine, acest colaj nu înseamnă nimic. Rămân doar clădirile vechi și amintirile. Universitatea nu mai este una pentru băieți. Nu mai există robe și toci. Merton este condusă acum de femei. Colegiile de la Oxford sunt organizate acum ca universitățile americane, unde studenții urmează niște cursuri obligatorii și obțin diploma odată ce îndeplinesc criteriile stabilite la aceste cursuri.

Pe vremea mea, nu existau asemenea criterii și nici asemenea cursuri. Spre deosebire de Statele Unite, un curs de master dura trei ani, nu patru ani. Studentul primea o listă de lecturi și un tutore și era încurajat să participe la prelegerile ținute de conferențiari și profesori. Nu existau cursuri obligatorii, era responsabilitatea ta ca student să te pregătești pentru examenul de la finalul celor trei ani. Facultățile nu acceptau rezultate mediocre. Tezele de al examenul final erau trimise la alte universități spre evaluare. Integritatea era importanta atunci și universitățile nu doreau sa intre în scandaluri legate de integritate sau să fie acuzate că își favorizează propriii studenți. Standardele și onoare trebuiau menținute. În acei ani, un rezultat bun la absolvire la Oxford sau Cambridge era echivalent cu a te fi născut într-o familie aristocrată.

Acum, totul s-a dus și este foarte trist că s-a întâmplat așa. Impresia mea, și aș vrea să nu am dreptate, este că Oxford și Cambridge au devenit, parțial, un soi de bilet de intrare în lumea occidentală pentru fiii și fiicele unor bogătași indieni, africani, asiatici și din Orientul Mijlociu. Am observat că băieții albi aproape că au dispărut din fotografiile din Postmaster. Clasa aristocrată pare să fi dispărut și, cu un premier indian și un primar musulman al Londrei, nu este clar pe ce mâini se află economia Marii Britanii. Jaguar – cu E-Type care domina cândva cursa de la Le Mans și cu Enzo Ferrari care spunea că este cea mai frumoasă mașină produsă vreodată – a trecut de la un proprietar străin la altul și nu mai știu cine deține această companie acum.

Președintele Franklin Delano Roosevelt s-a folosit de Al Doilea Război Mondial pentru a distruge primatul britanic în economia mondială și pentru a transforma Marea Britanie într-o satrapie a Imperiului American. Unul dintre cei mai mari istorici ai celui de Al Doilea Război Mondial, David Irving, arată că, în timp ce Churchill era în război cu Germania, Roosevelt era în război cu Anglia. Roosevelt a câștigat. Însă nu vă așteptați ca istoricii de la Oxford să spună asta.

M-am gândit mult la cele scrise mai sus și observ că raportul primit de la Merton College a făcut ca femeile să dispară. Astăzi, femeile ocupa rolurile bărbaților și nu mai există roluri specifice pentru bărbații din lumea occidentală. Echipa de hockey de la Merton are mai multe femei decât bărnați. Când eram la Oxford, rugbyul era un sport considerat mai brutal decât fotbalul american. Acum, din cei 11 membri ai echipei de rugby, patru sunt femei.

Ce vreau să spun? Nicăieri în sutele de pagini ale raportului universității nu găsești o femeie în rol de femeie, cu excepția capitolului despre nașteri, unde absolventele de la Merton și-au bătut joc de feminism și au devenit mame de familie. Însă sunt puține și copiii sunt prea puțini pentru a-i menține pe britanici britanici.

Este uimitor cât de repede se prăbușește Lumea Occidentală comparând cu cât de mult timp a trecut până ca Roma să dispară! Ne-am putea gândi că, spre deosebire de Roma aflată sub presiunea armatelor barbare, Vestul nu este atacat acum de nimeni și ar trebui să-și continue existența, în ciuda pierderii credinței în el însuși.

Însă nu este așa. La Oxford, la Cambridge, la Yale, Princeton, Stanford nu se pune întrebarea legată de supraviețuirea Vestului. Se pare că aceste universități vor ca Civilizația Occidentală să nu mai supraviețuiască, pentru că o consideră rasistă. Nu mai există universități care să apere adevărul și continuitatea Civilizației Occidentale. Fundamentul Lumii Occidentale este căutarea și apărarea lui. Când acest fundament dispare, dispare și Civilizația Occidentală.”