”Este un porc, cu șoriciul foarte gros”

Generalul Dumitru Iliescu, fost șef al Serviciului de Pază și Protecție (SPP) în timpul mandatelor lui Ion Iliescu, îl face „porc” pe ambasadorul SUA și îl acuză că urmărește interese oculte.

Într-o postare pe Facebook, „KLEMM, UN AMBASADOR IMPERTINENT!!!???”, Dumitru Iliescu lansează acuzații dure, într-un limbaj agresiv, cu privire la acțiunile ambasadorului SUA.

„Sunt o persoana echilibrata, accept opiniile contrare, nu jignesc oamenii, ma adresez politicos si adversarilor mei. De aceea in postarea de pe Facebook, vis-a-vis de ambasadorul Klemm, l-am facut doar impertinent, desi merita mai mult. Acum insa am constatat ca este un PORC, cu soriciul foarte gros, care isi vara ratul ca un nesimtit, in problemele noastre interne.

Tupeul acestui ambasador depaseste orice inchipuire. Nesimtitul, care habar nu are ce inseamna statul de drept, nu stie care sunt raporturile intre autoritatile publice in Romania si rolul fiecarei autoritati in realizarea echilibrului puterilor in stat, modul in care interactioneaza si exercita controlul reciproc, vine sa-i dea lectii unei persoane, care este o somitate in acest domeniu, domnului Tudorel Toader. Este acelasi lucru ca in cazul in care un copil de gradinita vrea sa-l invete sa citeasca pe un profesor. Diferenta este ca intre un munte si un bolovan.

Bolovanul semidoct Klemm isi vara ratul de fiecare data cand autoritatile romane doresc sa aduca modificarile legislative necesare functionarii corespunzatoare a statului de drept. El sustine cu inversunare institutiile de forta, desi observa foarte bine abuzurile pe care le fac acestea, lezarea semnificativa a drepturilor si libertatilor democratice. De ce credeti ca stalinistul Klemm procedeaza in acest mod. Pentu el structurile de forta sunt esentiale. Prin intermediul lor isi realizeaza interesele personale dar si cele ale statului pe care il reprezinta.

Ne vorbeste noua despre coruptie cand la ei coruptia este mai mare ca in orice tara europeana. Lupul moralist nu ne spune cum coruptia, speculatiile toxice si abuzurile din sistemul financiar-bancar american au generat o criza cu consecinte deosebit de grave, in urma careia mii de familii si-au pierdut casele, economiile, actiunile. El isi protejaza companiile care ne devalizeaza bugetul cu sute de milioane de dolari. Ce a facut Microsoft in Romania nu a fost coruptie??? La fel si Bechtel, precum si alte companii americane. Eu iubesc animalele si imi pare rau ca am comparat porcul cu ambasadorul Klemm. Sunt convins ca am fost nedrept cu porcul, care nu merita asa ceva...

Klemm trebuie sa invete ca daca vrea sa fie respectat sa ii respecte pe cei care l-au primit in mijlocul lor cu multa simpatie la inceput. Comportamentul si atitudinea lui au determinat oamenii sa-l deteste. Dar aceast nor de antipatie risca sa se extinda si asupra celor pe care ii reprezinta in Romania. Multi oameni au inceput sa se intreabe care este diferenta dintre SUA si ceea ce a reprezentat pentru noi URSS intre anii 1944 si 1958. Nu sustin ca este ceva similar, dar multe persoane, cu care am vorbit, fac comparatia. Vina pentru aceasta situatie apartine doar celor de teapa lui Klemm, care fac orice pentru a provoca antipatia romanilor, asa cum au facut-o si in Germania, Franta, dar si in alte state. Trebuie sa recunoastem insa ca si noi gresim. De ce oficialitatile romane il primesc de fiecare data cand solicita?? Exista proceduri bine stabilite, cine si in ce conditii primeste ambasadorii. Noi de ce nu le respectam???.

Oare George Maior, ambasadorul nostru in SUA, este primit de fiecare data cand solicita si la cine solicita?? Cu siguranta nu... Atunci noi de ce procedam altfel??? Raspunsul o sa-l dau intr-o postare ulterioara...

Imi cer scuze prietenilor de pe Facebook pentru limbajul folosit, pe alocuri colorat, dar am considerat ca doar asa pot pune in evidenta ceea ce reprezinta Klemm pentru noi....”, scrie fostul șef SPP pe Facebook.