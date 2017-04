Focuri de armă pe Champs-Elysée

Un bărbat de origine belgiană, iniţial neidentificat, a deschis focul, joi seară, pe bulevardul parizian Champs-Elysées. Doi polițiști au fost răniți grav, iar unul dintre ei a decedat, potrivit BFMTV.

ACTUALIZARE:

Doi poliţişti au fost împuşcaţi joi seara, la Paris, pe bulevardul Elysées, care a fost închis în prezent de autorități. Potrivit CNN, unul dintre cei doi poliţişti a murit.

Surse din poliţie spun că persoana care a deschis focul asupra poliţiştilor a fost ucisă. Autorităţile avertizează cetăţenii să evite zona Champs-Elysées.

ACTUALIZARE:

BFMTV transmite în direct imagini de pe faimosul bulevard al Parisului.

Incidentul are loc la doar trei zile înainte de alegerile prezidenţiale din Franţa.

ACTUALIZARE:

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 21.00, în fața unui magazin Marks & Spencer. Poliția a intervenit în prima fază, după care au ajuns la fața locului doi membri ai Brigăzii speciale de intervenția, iar un elicpoter a survolat apoi zona.



ACTUALIZARE:

Mai mulți martori oculari și o parte a presei franceze susțin însă că ar fi fost cel puțin doi atacatori.



ACTUALIZARE:

Bulevardul Champs-Elysées este blocat și poliția recomandă pe Twitter să se evite sectorul respectiv.



ACTUALIZARE:

Stațile de metrou George V, Franklin Roosevelt și Champs-Elysees-Clemenceau au fost închise în urma schimbului de focuri.



ACTUALIZARE:

Amplă mobilizare a forțelor de ordine lângă Arcul de Triumf.



ACTUALIZARE:

Acest atac are loc cu trei zile înaintea primului tur al alegerilore prezidenţiale. Măsurile de securitate dinaintea scrutinului au fost consolidate, în urma unei serii de atacuri în ultimii ani.



ACTUALIZARE:

Potrivit Le Monde, atacatorul s-a dat jos dintr-un automobil și a deschis focul, cu o armă automată, asupra mașinii în care se aflau polițiștii.



ACTUALIZARE:

O purtătoare de cuvânt a poliţiei, Johanna Primevert, a declarat că atacatorul i-a vizat pe poliţiştii care păzeau o zonă din apropierea staţiei de metrou Franklin Roosevelt, o zonă populară în rândul turiştilor, potrivit News.ro.



ACTUALIZARE:

Premierul Bernard Cazeneuve va merge la Palatul Elysée, cel mai probabil pentru o reuniune de criză convocată de președintele Francois Hollande.

ACTUALIZARE:

Autoritățile franceze iau în calcul pista unui atac terorist, conform Digi24.Direcția antiteroristă a Parchetului din Paris s-a autosesizat în această seară.

ACTUALIZARE:

Emmanuel Macron, candidat la preşedinţia Franţei, a reacționat la atacul din această seară. „Toţi aspirăm să ajungem preşedinte al Republicii. Şi prima responsabilitate, prima misiune a preşedintelui este de a proteja. Şi, în această seară, în timp ce noi vorbim aici, ştim că cel puţin un poliţist a fost ucis. Nu ştim cum să calificăm ceea ce s-a întâmplat. Ştim că un altul a fost rănit. Această ameninţare planează asupra noastră. În anii următori, va face parte din cotidian”, a spus Macron.

ACTUALIZARE:

Potrivit BFMTV, atacatorul scrisese pe o rețea de socializare că vrea să ucidă polițiști.

ACTUALIZARE:

Reacția președintelui american, Donald Trump: „În primul rând, exprim condoleanţele ţării noastre pentru poporul francez, se pare că se întâmplă din nou... E un lucru teribil, se întâmplă lucruri teribile în lume, dar se pare că este vorba de un nou atac terorist. Ce se poate spune? Nu se termină niciodată...trebuie să rămânem puternici şi vigilenţi, un lucru pe care l-am spus de mult timp”.

ACTUALIZARE:

François Hollande participă la o reuniune de criză cu premierul Bernard Cazeneuve şi ministrul de Interne Matthias Fekl.

”(Aduc un) omagiu poliţistului ucis pe Champs-Elysées astă seară (joi), mă gândesc la familia sa. Solidaritate cu colegii răniţi şi rudele lor”, a scris şeful Guvernului într-un mesaj postat pe Twitter.

ACTUALIZARE:

François Hollande a declarat că atacul a fost terorist. Toate pistele după care ne ghidăm sunt că a fost un atac terorist, a spus preşedintele francez.

ACTUALIZARE:

"Gândurile noastre merg către familiile victimelor. Vom da dovadă de o vigilenţă absolută în contextul alegerilor. Ne vom proteja cetăţenii", a spus preşedintele francez.

ACTUALIZARE:

”Este necesar să conştientizăm că forţele noastre de poliţie sunt expuse. Reiterez aici toate angajamentele pe care mi le-am asumat. Totul trebuie să se facă pentru ca aceşti, jandarmi şi militari să-şi exercite misiunea. Concetăţenii noştri sunt protejaţi, ei trebuie să fie, ei vor fi protejaţi", a subliniat şeful statului francez.

ACTUALIZARE:

În actuala perioada electorală, a spus François Hollande, serviciile de securitate vor fi ”de o vigilenţă absolută”, în vederea asigurării securităţii alegerilor prezidenţiale.

ACTUALIZARE:

Un consiliu de securitate a fost convocat vineri dimineaţă, la ora 8.00.

ACTUALIZARE:

ISIS a revendicat atacul din Paris. Potrivit unui site apropiat ISIS, atacatorul era de origine belgiană.

ACTUALIZARE:

Gruparea jihadistă Statul Islamic a revendicat atacul armat de joi seara de pe Champs-Élysées,soldat cu moartea unui poliţist, într-un comunicat publicat de organul ei de propagandă Amaq, relatează AFP.

ACTUALIZARE:

”Autorul atacului de pe Champs-Elysées din centrul Parisului este Abu Yussef Belgianul şi este unul dintre combatanţii Statului Islamic”, scrie Amaq.

ACTUALIZARE:

50.000 de poliţişti sunt în alertă în toată Franţa, în vederea alegerilor.

WATCH: Video shows heavy police presence on the Champs-Élysées following incident in Paris: https://t.co/KWc4EfYUpq pic.twitter.com/CjMUBThTLd