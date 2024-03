Rămăşițele ultimului domn al Principatului Moldovei vor fi repatriate

Rămăşiţele domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse la Iaşi în luna septembrie, după mai multe demersuri făcute de-a lungul anilor, afirmă primarul Mihai Chirica

Edilul a precizat că se fac pregătirile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămăşiţe sunt înhumate în apropiere de Paris.

„Am convingerea că voi reuşi să-l aduc acasă pe ultimul domnitor al Principatului Moldovei. Este vorba despre Grigore Alexandru Ghica, care a fost nevoit să părăsească Moldova, şi a murit într-o localitate din proximitatea Parisului. Am luat legătura cu familia moştenitoare, cu autorităţile franceze, cu Ambasada Franceză în România, reprezentanţii României la Paris. În cele din urmă am primit avizul primăriei Le Mée-sur-Seine. Cred că îl vom aduce în ţară până la sfârşitul lunii septembrie. Consider că este o restaurare morală pe care trebuie să o purtăm domnitorilor noştri”, a declarat pentru Agerpres primarul Mihai Chirica.

Potrivit sursei citate, ceremonia de aducere în ţară a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială.

„Va fi înmormântat cu un ceremonial dedicat unui şef de stat. Vom construi şi un monument funerar. Sperăm să înţeleagă toată lumea cât de important este istoria noastră domnitorul Grigore Alexandru Ghica. (Sicriul -n.r) va fi depus în Palatul Culturii, edificiu care a fost construit pe locul fostei Curţi Domneşti. Am găsit, împreună cu moştenitorii şi locul de aşezare a osemintelor, undeva în proximitatea Bisericii Sf Nicolae Domnesc, biserica în care a fost uns domn al Moldovei. E un moment special pentru noi”, a mai declarat primarul Mihai Chirica.

Grigore Alexandru Ghica (1807 – 1857) a fost domnitor al Moldovei între 1849 şi 1853 şi între 1854 şi 1856. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.