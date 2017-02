Grindeanu: Am luat o hotărâre acum două zile și mergem mai departe

La finalul reuniunii liderilor social-democraţi din Bucureşti şi din teritoriu care s-a desfăşurat joi, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea şi premierul Sorin Grindeanu au susţinut o conferinţă de presă.

Premierul a trecut în revistă măsurile Guvernului care au fost puse în vigoare până acum, afirmând că avem un program de guvernare şi că era extrem de important ca în faţa CEx să facă un raport faţă de ceea ce a realizat Guvernul în ultima lună.

"Am luat deja o serie de măsuri pe care trebuie să le adoptăm în primul trimestru, mai avem 12 măsuri pe care trebuie să le luăm pentru ca etapa primului trimestru să fie îndeplinită, adică ceea ce le-am promis oamenilor", a spus Grindeanu după ședința CExN al PSD.

Printre măsurile realizate deja, premierul a amintit creșterea salariului minim la 1.450 de lei, creșterea cu 20% a salariilor din administrația locală și creșterea cu 50% a salariului pentru actori.

Premierul a subliniat că nu va renunța la ordonanțele pe justiție: "Am luat o hotărâre acum două zile și mergem mai departe, justificat", a spus el.

Grindeanu a explicat condiţiile în care au fost modificate legile pe justiție, afirmând că nu s-a făcut totul ”în miez de noapte” aşa cum se spune.

Întrebat despre graba privind OUG la modificarea Codurilor penale, Grindeanu a spus că i-a cerut ministrului Justiţiei, Florin Iordache să vină cu ”o poziţie clară, rapidă” în faţa Guvernului, pentru că lumea ieşea în stradă în legătură cu ceva ce guvernanţii nu făcuseră.

”Eu cu colegii mei din Guvern an avut un program extrem de încărcat. La buget, de exemplu, ședințele se terminau la ore târzii în noapte. La ora 8 seara, am primit avizul de la CSAT. La modificările din Codul penal, ședința s-a terminat în jur de 9 și ceva, nu înțelege de unde ”în miez de noapte”. Nu am încălcat cu nimic legea”, a mai spus Grindeanu.

Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, va asigura interimatul la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, în urma demisiei lui Florin Jianu, a anunțat joi premierul Sorin Grindeanu.

"O să fac o propunere pentru interimat, astfel încât să vină să susțină bugetul ministerului pentru IMM, pe ministrul Economiei, domnul Petrescu", a spus Grindeanu, la finalul reuniunii Comitetului Executiv Național al PSD.

În opinia sa, Florin Jianu nu a rezistat presiunii la care au fost supuși toți membrii Guvernului în ultimele două zile și "a făcut un pas înapoi".

"E valabil pentru toți membrii Cabinetului — ceea ce s-a întâmplat de ieri începând, când au devenit publice numerele noastre de telefon. Eu mi le-am ținut și salvat toate mesajele primite (...) de mine, de familia mea și de familiile tuturor miniștrilor. (...) Poate că unii dintre colegii mei, în speță domnul Florin Jianu, n-a rezistat la acest asalt și atunci la ceea ce înseamnă activitatea sa a făcut un pas în spate. Nu e simplu să primești înjurături legate de familia ta, de părinții tăi și așa mai departe", a susținut Grindeanu.

În ceea ce priveşte o posibilă demisie, așa cum au cerut protestatarii, Grindeanu a spus că nu a luat în calcul acest lucru.

Premierul a subliniat că PSD a fost votat de milioane de oameni și că întâlnirea cu colegii de partid din Comitetul Executiv, care l-au propus în funcția de șef al Executivului, a fost importantă.

"Pentru mine a fost extrem de important să mă întâlnesc astăzi cu colegii mei, colegii din CEx, cei care m-au propus. A fost extrem de important pentru mine să văd ceea ce vor oamenii care m-au propus în această funcție. Și am mai spus lucrul acesta, am urmărit, urmăresc toate aceste manifestații. Sunt foarte mulți oameni de bună-credință, sunt alții, îmi pare rău, cum au fost grupurile violente de aseară, cu acțiuni cu care nu pot să fiu de acord", a declarat Sorin Grindeanu, la finalul reuniunii Comitetului Executiv Național al PSD, întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia, așa cum au cerut manifestanții.

Întrebat din nou dacă demisionează, în condiţiile în care sute de mii de oameni au cerut acest lucru, premierul a replicat: "Și alte milioane bune au votat PSD".