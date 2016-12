"Lasă că se duc ei în Parlament și fără votul meu"

Ori de câte ori se trezesc în fața unui microfon, politicienii vorbesc despre popor și despre grija pe care o poartă ei oamenilor obișnuiți. Iar o dată la patru ani, la alegeri, toți vor să convingă același „popor“ să-i voteze. Dar poporul, oamenii obișnuiți cum vorbesc despre politicieni? Am încercat să aflăm „din două surse“: din piață și de la bodegă, locuri pe care „poporul“ le frecventează cel mai des. Ambele din zona Crângași.

Tanti Lenuța, o mamaie de vreo 65 de ani. Vine de undeva dinspre Giurgiu și vinde zarzavat. Am mai văzut-o prin piață, am și cumpărat câte ceva de la ea. Motiv pentru care îi întind o capcană:

- Te-ai dus să votezi primarul?

- Ce ai, mamă, așa de dimineață și deja ai luat-o pe ulei? Păi, primaru' abia ce-l votarăm astă primăvară, fir-ar mama lui a dracu' de hoț. Înainte de votul ălalalt, ne-ar fi pupat și în... numai să-l votăm. Dar de atunci l-ai mai văzut la față? Dracu' l-a mai văzut! Acum e pentru ăia din Parlament... alți hoți... Toți o apă și-un pământ. O să mă duc să-i votez și pe ăștia, să se procopsească și ei, săracii... Dar mai după-amiază încolo, să ajung și eu acasă.

Vecina de la taraba din dreapta, tot vânzătoare, dar ceva mai tânără și mai guralivă:

- Nu mă duc la niciun vot. De ce să mă duc? Să-i trimit pe îmbuibații ăia să doarmă pe fotoliile alea mișto din palatul lui Ceaușescu? Lasă că se duc ei și fără votul meu.

Vecina din stânga lui tanti Lenuța profită și ea de ocazie ca să-și dea cu părerea:

- Da, o să mă duc să votez, dar... mai încolo... mai altă dată. O să mă duc să-i votez când i-oi vedea că se trezesc și ei la cinci dimineața și vin să vândă la tarabă, aici, lângă mine. Să vadă și ei cum se câștigă leul.

Un tataie guraliv, care-și face de treabă pe acolo, prin zonă, se bagă sfătos în discuție:

- Daaa, eu am votat. Am votat dis-de-dimineață, înainte să vin aici! Am votat tufa de trandafiri, că ăștia sunt ai lu' domnu' Iliescu.

- Păi, Iliescu nu mai candidează.

- Știu, dar ăștia sunt nepoții lui și el ne-a dat pământurile înapoi.

- Și dumneata cât pământ ai primit?

- N-am primit, că bunicul a fost sărac, n-a avut pământ. Dar ne-a dat domnul Iliescu, ne-a dat. Și ăștia sunt nepoții lui.

La bodegă oamenii par mai prietenoși, mai deschiși la vorbă. Par, dar de fapt nu sunt decât dacă au chef ori dacă au vreun interes.

Cu primul, unul care privea concentrat în fundul unei halbe aproape goale, n-am prea avut noroc:

- Ai fost să votezi?

- Da' de ce mă întrebi? A, zici că ești ziarist. Nu-ți zic nimic! Lasă că vă știu eu pe voi, ăștia: eu zic ceva, iar tu o să zici că am zis ce n-am zis. Hai, lasă, du-te și cântă la altă masă.

La altă masă, un băiat chitit „pe interes“:

- Bă, las-o dracu' de politică, mai bine dă și tu o bere!

- Nu-ți dau!

- Atunci, bâști de aici, fire-ați ai dracu' de milogi, că voi l-ați omorât pe Ceaușescu!

- Păi, ce, îți dădea Ceaușescu bere?

- Nu-mi dădea nici ăla, dar cu el nu mai am cum să mă cert, că l-ați omorât voi. Pe vremea lui munceam la fabrică și aveam de unde... de acolo tot ți se lipea ceva de mână... Hai, bă, nu dai și tu o bere?

- Nu, că eu nu beau.

Până la urmă... a băut. I-am zis că e pomană pentru sufletul lui Ceaușescu.

La masa alăturată, alt „consumator“ care-și urmărește interesul. Dar în alt fel:

- Da, o să votez, dar mai încolo, că nu e nicio grabă. O să votez cu ai noștri.

- Care ai noștri?

- Cu PSD-ul nene, cu PSD-ul, că abia ce am ieșit la pensie. Iar liberalii zice că mi-o taie.

- Ce-ți taie, bre?

- Pensia, nene, pensia, că altceva nu mai are ce.

Iar în tot acest timp politicienii porniseră deja în pelerinaj pe la secțiile de votare. Votează, apoi ies la declarații, unde-și dau cu părerea, pătrunși de importanța momentului. Unul, guraliv ca de obicei, zice că a votat cu gândul că vom avea un guvern eficient. Dar și că Udrea poate să câștige. Altul povestește că a votat pentru ca românii să își ia țara înapoi, iar un altul, că a votat pentru normalitate. Ba, ați votat pentru voi, cum ar zice vecina din stânga lui tanti Lenuța.