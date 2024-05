Cristian Păun, despre taxa pe lux. ”E o mare prostie, n-o să încaseze nimic”

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat marți, pe B1 TV, că taxa pe averi pe care vrea s-o instituie Guvernul PSD-PNL e o măsură populistă, care nu va aduce încasări semnificative la buget. În loc, a explicat acesta, guvernanții ar trebui să creeze un mediu economic prietenos, care să atragă marii investitori în România, iar aceștia să contribuie prin taxe la bugetul țării.

„Aceasta este o mare prostie și n-o să încaseze nimic de pe urma ei, o să facă mai mult haos. E populistă măsura respectivă. Evident că ei o să cheltuiască o grămadă de resurse să afle valoarea respectivei proprietăți, s-o comunice contribuabilului ca, în final, când încasează de la el ceva – bașca verificările – să observe că, de fapt, n-au încasat nimic semnificativ în plus.

Ba mai mult, eu sunt sigur că în perioada următoare toți acești români așa-ziși înstăriți care au asemenea proprietăți vor găsi diferite modalități prin care să-și împartă respectiva proprietate către copii, către rude și, într-un final, să o divizeze suficient de mult încât să nu mai fie încadrabilă la respectiva valoare ce va fi comunicată contribuabilului.

Cred că mai degrabă, decât să alergăm după prostii de tipul ăsta, ar trebui cumva să lucrăm pentru înflorirea economiei românești astfel încât jucători importanți să vină aici, în România, să aibă predictibilitate fiscală, să se apuce de treabă și să contribuie la bugetul statului cu taxele care există, fără să ne mai apucăm să inventăm tot felul de taxe și tot felul de măsuri populiste. Nu-i văd rostul efectiv”, a susținut profesorul de economie Cristian Păun, pentru B1 TV.

Boloș, despre taxarea marilor averi

Tot luni, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor susținut de PNL, a anunțat că termenul pentru impozitul de 0,5% pentru clădirile cu o valoare de peste 2,5 milioane lei şi pentru mijloacele de transport cu valoare de peste 375.000 lei a fost amânat de pe 30 aprilie până pe 30 septembrie.

„Am amânat acest termen până pe 30 septembrie, pentru ca sistemul informaţional referitor la marile proprietăţi să poată permite accesul la informaţii privind valoarea impozabilă a clădirilor. (…)

Pentru a avea acces la aceste categorii de informaţii, dar şi pentru a putea continua ce înseamnă sistemul informatic necesar pentru acest impozit, termenul s-a amânat până pe data de 30 septembrie 2024”, a declarat Marcel Boloș.