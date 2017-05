Becul lui Cazanciuc nu l-a luminat pe Liviu Dragnea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara că a zâmbit şi i s-a părut că nu este „o chestie serioasă” afirmația fostului ministru al Justiţiei, Robert Cazanciuc, potrivit căreia persoanele care au avut acces în 2013 la arhiva SIPA au ajuns în zona respectivă pentru a schimba un bec, dar a precizat că nu are de unde să știe că nu este așa.

„Eu am vorbit cu domnul Cazanciuc azi. Nu am ştiut ce a declarat el. A venit până la partid să discutăm şi mi-a zis despre acest subiect şi mi-a zis că într-adevăr a aprobat, că văzuseră pe camere sau apăruse imaginea că s-a spart un bec sau nu mai luminează un bec”, a spus Dragnea la România TV.

După ce moderatorul emisiunii i-a transmis că există un banc cu cei patru poliţişti care schimbă un bec, Dragnea a spus că a zâmbit când a auzit explicaţia lui Robert Cazanciuc, neavând de unde să ştie dacă este adevărată sau nu. „Nu patru. Cinci. Şi nu poliţişti, miliţieni. Era pe vremea lui Ceauşescu. Am avut aceeaşi reacţie: am zâmbit, nu e o chestie serioasă. Şi mi-a susţinut serios că ăsta e adevărul. Foarte bine, nu am de unde să ştiu că nu e aşa. Prima reacţie e să râzi, adică faci un ordin pentru a ajunge acolo...”, a afirmat liderul PSD.

Reacția lui Dragnea a venit după ce joi s-a aflat că printre vizitatorii arhivei SIPA s-a numărat, în 2013, și un ofiţer SRI detașat la Ministerul Justiției, Florian Andronache.

Astfel, pe lista publicată de Ministerul Justiției se precizează că în 13.12.2013 arhiva a fost vizitată de Andronache Florian-Teodor, Ştef Marius, Oltenaş Adrian și Tiliban Nicolae.

Robert Cazanciuc era la vremea aceea ministrul Justiției. Cazanciuc a explicat joi, la Parlament, despre persoanele care au avut acces în 2013 la arhiva SIPA, că a fost vorba despre o comisie care a trebuit să meargă la această arhivă pentru a schimba un bec, neavând acces la niciun document.

„Nu erau patru persoane, era o comisie constituită ca urmare a unei sesizări venite la Ministerul Justiţiei, sistemele de supraveghere video arătau că se întâmplă ceva cu sistemul de iluminat. Prin ordin de ministru s-a aprobat o comisie care să verifice acea instalaţie de iluminat. Membrii comisiei, care erau toţi cu diverse funcţii şi responsabilităţi pe zona de documente clasificate, doar aceia au intrat într-un hol din zona în care se află depozitată arhiva SIPA. Au verificat instalaţia de iluminat, au schimbat un bec şi au părăsit acea incintă constatând că toate sigiile de la camerele în care erau depozitate efectiv documentele erau intacte. Nu au avut acces la niciun document, la absolut nimic din arhiva SIPA, a fost o operaţiune strict administrativă. Au părăsit locaţia consemnând un proces-verbal la acea chestiune”, a afirmat Robert Cazanciuc.