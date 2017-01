Liviu Dragnea, reproșuri pentru Iohannis în cazul Ghiță

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referindu-se la președintele Klaus Iohannis, că "dacă tot pune presiune pe anumite instituții", putea să se aplece și asupra scandalului legat de dezvăluirile lui Sebastian Ghiță.

Astfel, întrebat cum comentează activitatea instituțiilor statului legat de "scandalul momentului", cazul Sebastian Ghiță, el a spus că președintele Iohannis ar fi putut să se aplece asupra acestui scandal.

"Sincer, de asta am spus că domnul președinte devine plictisitor pentru mine. Eu mă așteptam ca acolo ăsta să fie subiectul principal. Că a ne preface că nu există acest subiect și că nu sunt probleme în acest sistem ar însemna să fim pe altă lume. Toată lumea înțelege că avem probleme. Ele trebuie lămurite. Or n-a atins subiectul ăsta, acum are alte chestiuni personale. Până acum am văzut foarte multă tăcere. Dacă tot mergea acolo și punea presiune pe anumite instituții, poate fără presiune le aducea aminte, așa părintește, că poate e bine să se aplece și asupra acestui scandal. Se pare că nu", a susținut Dragnea.

Întrebat dacă are informații că Florian Coldea ar fi încercat să îl șantajeze pe Victor Ponta, Liviu Dragnea a spus: "Eu nu sunt informator și nici colector de informații, mă uit la televizor ce spun unii și alții, dar se spun prea multe lucruri ca ele să rămână așa în întuneric. Cineva trebuie să facă lumină aici, mai devreme sau mai târziu".

El a menționat că nu a avut o discuție cu ministrul Justiției, despre care spune însă că e "un om foarte hotărât".