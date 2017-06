Noi acuzații la adresa Gabrielei Firea

Consilierul general Roxana Wring a declarat că pe site-ul Primăriei Municipiului București nu a fost pus spre consultare niciun proiect de hotărâre, cu excepția celor pentru care există legi speciale ce impun consultarea sub sancțiunea nulității.

"De la preluarea mandatului, doamna Firea nu a pus în consultare publică pe site-ul PMB niciun proiect de hotărâre, cu excepția celor pentru care există legi speciale ce impun consultarea sub sancțiunea nulității. Restul proiectelor sunt afișate odată cu ordinea de zi, ceea ce înseamnă că timpul în care se pot face comentarii de către public este foarte scurt, rezultatul fiind că nu se pot face modificări înainte de adoptare. (...) Consilierii află doar pe apucate în ce procese este parte Consiliul general și vă asigur că sunt destule procese, inclusiv procesele pe care le face USR. Consilierii USR nu au voie să vorbească mai mult de trei minute, de multe ori li se taie microfonul chiar mai repede sau pur și simplu nu li se dă cuvântul", a afirmat consilierul duminică cu prilejul prezentării raportului de activitate al consilierilor USR după primul an de mandat.

Wring a spus că primarul general ar fi inclus pe ordinea de zi "numai proiecte" ale PSD.

"De la începutul mandatului doamna Firea a inclus numai proiecte PSD pe ordinea de zi, cu excepția a două-trei proiecte nesemnificative pentru oraș propuse de către partenerii de coaliție ALDE. Proiectele noastre sunt ținute la sertar de doamna Firea care nu le trimite pe circuitul de avizare și astfel nu ajung nici în consultare publică", a mai spus Wring.

Potrivit acesteia, consilierii generali ai USR au făcut 536 de interpelări, au pus 360 de întrebări și au propus 74 de amendamente.

"Am fost vigilenți la cheltuirea banilor publici, am votat împotriva risipei. Astfel, am reușit să economisim de exemplu 8 milioane de euro o așa zisă eroare materială care dacă ar fi trecut ar fi împovărat bugetul local cu o cheltuială inutilă. Am atacat în instanță proiectele de hotărâri adoptate cu încălcare legii, este vorba despre cele 21 de societății comerciale înființate de doamna Firea cu majoritate simplă, deși legea prevede că proiectele de patrimoniu trebuie adoptate cu două treimi. Am făcut plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva primarului general pentru că nu a pus proiectele USR pe ordinea de zi așa cum obligă legea. Am făcut plângere penală și pentru calomnie la adresa doamnei Firea pentru că a afirmat într-un interviu la Antena 3 că de la începutul mandatului și până acum consilierii USR au făcut numai scandal în ședințele de consiliu și că am fi fost vinovați de vătămarea unor polițiști locali, când adevărul este invers. Un polițist local a lovit un consilier USR și alții au bruscat niște cetățeni", a mai susținut Roxana Wring.