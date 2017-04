Oliver Stone, despre Trump: ”În culise se pregătește ceva sinistru”

În martie 2016, regizorul Oliver Stone spunea că America se îndreaptă către război, ”unul hibrid sau unul fierbinte, iar cetățenii nu știu asta pentru că sunt manipulați în stil «Pravda» de către presă, o presă care susține guvernul nostru «foarte respectabil» și foarte agresiv”.

Apoi, după alegerea lui Donald Trump și înainte ca președintele să fie implicat în lunga serie de scandaluri, Oliver Stone scria: ”Oricât as fi în dezacord cu Trump, acum el este ținta numărul unu al propagandei presei de main stream – și asta pîna când îsi va schimba politica într-una anti-Kremlin, în urma unei Dumnezeu stie ce dispute inventate de CIA”.

Pe 19 aprilie, Oliver Stone a postat pe Facebook opinia sa despre atacul american din Siria.

”Recunosc, mă așteptam la conștiință din partea lui Donald Trump în ce privește războaiele Americii, însă m-am înșelat – am fost păcălit din nou, cum am fost păcălit la început de Reagan și ceva mai puțin de George W. Bush. Reagan și-a găsit marota cu ”imperiul răului” împotriva Rusiei, cu care aproape că a pornit un război nuclear în 1983, iar Bush și-a găsit cruciada «noi împotriva lumii» după 9/11, în care suntem impotmoliți și azi.

Se pare că Trump are la fel de puțină conștiință, pentru că a eliberat mașina noastră de război, și a oferit-o Generalilor săi acoperiți de glorie, iar între timp este lăudat de presa noastră ”liberală”, care continuă să meargă cu nesăbuință pe calea războiului. În ce problemă uriașă ne aflăm. În Washington și în New York sunt oameni inteligenți, dar și-au pierdut mințile când au fost cuprinși de strechea gândirii de grup ruso-siriene, un consens născut fără a se pune întrebarea ”Cui îi folosește ultimul atac cu arme chimice?”. Cu siguranță nu lui Putin și nu lui Assad. Beneficiile sunt pentru teroriștii care au inițiat această acțiune pentru a scăpa de înfrângerea iminentă. A fost un pariu disperat, dar care a funcționat pentru că presă vestică l-a susținut imediat, cu propaganda sa cinică despre copiii mutilați. Nu a fost nicio investigație, nicio comisie ONU care să stabilească ce s-a întâmplatm și cu atât mai puțin să găsească și un motiv pentru ce s-a întâmplat. De ce ar fi făcut Assad o asemenea prostie, când era clar că urma să câștige războiul civil?

Nu, eu cred că America a decis undeva, în crizele administrației Trump, că trebuie să intrăm în războiul ăsta cu orice pret, în orice circumstanță, pentru ca, din nou, să schimbăm regimul secular din Siria, ceea ce a fost, încă din timpul admninistrației Bush, unul dintre obiectivele majore ale neoconservatorilor, alături de schimbarea regimului din Iran. Cel puțin vom rupe o halcă din nord-estul Siriei și îi vom spune ”stat”.

În complicitate cu clintoniștii, ei au aruncat America în haos, cu dovezi despre implicarea Rusiei în alegerile noastre și despre cum Trump ar fi interpusul rușilor (acum un lucru clar infirmat de acest bombardament). Și, cel mai trist dintre toate, s-a uitat de același tip de operațiune sub drapel fals din 2013, când tot Assad a fost acuzat (Seymour Hersh a deconstruit în mod fascinant propaganda americană in London Review iofd Books, in articolul ”Sarinul cui?”). Nicio amintire, nicio istorie, nicio regulă. Sau mai bine spus, ”reguli americane”.

Nu, acesta nu este un accident sau un fapt unic. Este vorba despre Stat care, în mod deliberat, a informat eronat publicul prin intermediul corporațiilor de presa și asta ne face să credem că în culise se pregătește ceva și mai sinistru”.