(VIDEO) Bate Poliţia lui Macron ca la fasole

Marş încins de 1 mai şi la Paris. Forţele de ordine au tras cu gaze lacrimogene si au folosit bastoane în ciocniri cu manifestanţi.

S-au spart vitrine şi panouri publicitare.

În fruntea coloanei oficiale, ”blacks blocs” care au desfăşurat un banner, au incendiat simbolul Jocurilor Olimpice în aclamaţiile mulţimii.

Cel puţin 15 persoane au fost arestate, în cadrul unor controale operate înaintea manifestaţiei de 1 Mai, la Paris, unde 478 de persoane au fost controlate de către forţe de ordine, anunţă miercuri Prefectura Poliţiei Parisului, care precizează că s-au confiscat arme – inclusiv o ”rozetă” şi un cuţit Opinel.

Violenţe au fost si în alte orase franceze.

🇨🇵⚡ Tensions are rising in Paris during Labor Day protest Police are beating the protestors with Batons, which caused injuries. pic.twitter.com/f0kVv9YUUA — War Watch (@WarWatchs) May 1, 2024

À Paris, la police tape sur les gens dès le début de la manifestation pour s’assurer que le désordre soit maintenu.

C’est la France de Macron…

🎥@enzorabouyy pic.twitter.com/K9mTdkBr2Y — Marcel (@realmarcel1) May 1, 2024

Paris, danses kurdes avant le défilé du premier mai célébrant la journée internationale des travailleur.e.s #MayDay #BijîYekGulan #1erMai pic.twitter.com/KhJIjK7sln — Kurdistan au féminin ☀️ ♀ (@KurdistanAu) May 1, 2024

FRANCE 🇫🇷 Police in Paris are countering the Pro-Palestine protests with brutal force. pic.twitter.com/659VECVPVj — The Real Toria Brooke (@realtoriabrooke) May 1, 2024

Police clash with labor unions at the May Day parade in Paris All power to the workers pic.twitter.com/VT5SBqCUzN — Dripped Out Trade Unionists (@UnionDrip) May 1, 2024