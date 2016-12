Rodica Nassar: "Nu vreau să fiu ministru nici cu pistolul la tâmplă!"

Deputatul PSD Rodica Nassar, unul dintre pilonii de bază ai PSD încă din 2000, a făcut un pas în spate în politică. Nu doar că a renunțat să mai candideze pentru un nou mandat de deputat, dar șefa organizației PSD București Sector 2 a declarat, pentru ziarul Cotidianul, că nu mai vrea să audă de vreo altă funcție publică. Pesedista, sora primarului Mihai Mugur Toader de la sectorul 2, susține că a ales să își continue afacerile personale, separate de cele ale soțului său, puternicul investitor libanez Nassar Nassar. Rodica Nassar a fost acuzată în primăvară de Laura Georgescu, fosta soție a lui Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, că atât ea, cât și ceilalți membri ai comisiei de Sănătate din Camera Deputaților ar fi luat mită de la medicul sinucigaș. Nassar a negat respectivele acuzații, argumentând că nu a mai auzit de respectiva firmă până la izbucnirea scandalului dezinfectanților diluați și că în 2006 nu era membră a comisiei respective.

Robert Georgescu: Doamna Nassar, numele dumneavoastră a fost mereu vehiculat ca fiind promovat și susținut de cuplul Năstase - Iliescu în partid și pentru alegerile din 2000 și 2004. Însă ați ieșit deputat și în urma celor două tururi de scrutin uninominale. Cum se face că acum nu mai sunteți pe lista PSD pentru Parlament?

Rodica Nassar: Unii nu mai pot, alții nu mai vor. Eu sunt din a doua categorie. Să vină noua clasă politică, mai ales că o cere atât de mult țara.

Ați renunțat ușor la un nou fotoliou de parlamentar?

Nu mai vreau în Parlament! Am altceva de făcut. Ceva mai bun. Nu am mai vrut să candidez pentru încă un mandat de parlamentar. Am deja patru mandate. Am anunțat la partid despre intenția mea imediat după alegerile locale. Cele patru mandate au reprezentat ceva prea mult și pentru mine. Am renunțat la alte lucruri pentru politică.

Aveți o familie de invidiat și o carieră care nu vă prea poate proba afirmațiile. Care ar fi lucrurile pe care le-ați neglijat?

Fiecare se satură la un moment dat de ceea ce face. Devine o rutină. M-am săturat și să aud cum ne înjură toată lumea pe noi, parlamentarii, că luăm o grămadă de bani din banii publici și, de fapt, nu este așa. Mă întorc la afacerile mele, unde câștig o mulțime de bani și unde nu mă mai înjură nimeni.

Despre ce afaceri vorbiți? Aveți de gând să lucrați împreună cu soțul dumneavoastră?

Despre afacerile mele, nu ale soțului meu. O să vorbesc doar când va veni timpul în ce domeniu voi activa. Și doar dacă va veni.

Cacealmaua a fost mereu o strategie a politicienilor cu state vechi. Poate ne pregătiți o surpriză vizând un portofoliu de ministru în varianta în care PSD câștigă alegerile?

Pur și simplu nu vreau nici la guvern. Nu mă tentează niciun portofoliu în vreun minister, acolo unde sunt mulți bani, banii românilor. Degeaba ești tu atent ca ministru, că nu știi ce fac alții din subordinea ta și te trezești inculpat. Alții fac greșeli și tu, ca ministru, le tragi. Nu m-aș duce la vreun minister nici cu pistolul la tâmplă!

Și totuși sunteți în continuare în campanie electorală, alături de organizația de la sectorul 2 al Capitalei.

Da, sunt în campanie electorală cu organizația mea și pentru partid. Sunt președinte de organizație. Sunt cel mai vechi președinte de organizație din România. Cu siguranță nu mai există vreun președinte de organizație județeană (n.r. - echivalentul președintelui de organizație de sector) la niciun partid cu o asemenea vechime ca a mea. Și aici sunt de mult timp, de peste 20 de ani.