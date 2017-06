RomâniaCitește.ro şi revista Contemporanul ajung la Mediaș și la Sibiu

După un tur de forţă, lecturi publice, conferinţe, lansări de carte şi lecturi, făcute pe parcursul unui an în Galaţi, Alba Iulia, Ploieşti, Bucureşti, Iaşi, Slobozia, Chişinău, Torino ş.a., în cadrul proiectului multianual RomâniaCitește.ro menit a promova valorile naţionale româneşti, revista Contemporanul (director: acad. Nicolae Breban; redactor șef: Aura Christi) are plăcerea şi onoarea să vă invite la Mediaș, pentru a întâlni doi scriitori exemplari: Aura Christi și Rodica Braga. Împreună cu Mircea Braga și Attila Csiki, care vor prezenta volumele nou apărute ale celor două scriitoare, se va discuta (moderator: Ligia Csiki) despre literatură şi poezie, despre Cetate şi nevoia scriitorului român de a reveni în inima Cetăţii. Despre solidaritate şi prietenie. Despre credinţă şi Tabla de valori fondatoare. Despre iubire şi dăruire. Despre suflet şi feminitate vs masculinitate.

Volumele care urmează de să fie lansate:

■ Timp în derivă, poeme, Editura Contemporanul, 2016, şi Vara de sidef, roman, Editura Contemporanul 2017, de Rodica Braga

■ Geniul inimii, roman în versuri, prefaţă de Mircea Braga, ilustraţii de Mircia Dumitrescu, Editura Contemporanul & Ideea Europeană, 2017, Elegii nordice · Elegie nordiche, traducere în italiană de Geo Vasile, Editura Aracne, 2017, de Aura Christi.

Întâlnirea va avea loc joi, 8 iunie a.c., la Biblioteca Municipală „Șt. L. Roth”, la orele 16.

RomâniaCitește.ro şi revista Contemporanul la Sibiu

La Sibiu, scriitoarele împreună cu Ioan Radu Văcărescu (președintele Filialei Sibiu a U.S.R.) și prof. Mircea Braga, vor prezenta volumele nou apărute, cu celeași deziderate ca cele de la Mediaș.

Întâlnirea va avea loc vineri, 9 iunie a.c., la Biblioteca județeană „Astra” din Sibiu, corp B, etaj 5, la orele 13.