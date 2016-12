Scandal la Realitatea TV

Cunoscutul prezentator al matinalului de la Realitatea TV, Dorin Chioțea, a fost suspendat pe termen nelimitat după ce a lăudat pe Facebook transmisia Antenei 3 de la parada de la Arcul de Triumf.

"La transmisia TV a paradei se detașează net Antena 3. Regie impecabilă, cadre de nivel mondial și, mai ales, comentarii fără cusur cu evidențierea multor detalii. Semnalul HD a fost asigurat de Studio Video Art - compania lui Ticu Alexe, a lucrat și pentru UEFA/ Liga Campionilor - cu 20 de camere. Bravo, mă înclin! Remarc și eu gestul urât al TVR, care a tăiat emisia pentru Realitatea punându-ne în fața faptului împlinit. Nu se face asta între profesioniști", a scris Chioțea joi pe Facebook.

Postarea sa i-a deranjat pe șefii Realitatea TV.

„Sunt suspendat pe termen nelimintat de la aparițiile pe ecranul Realitatea TV. "Salut. De mâine nu mai intri pe post. Vezi postarea ta vizavi de paradă"; este mesajul pe care l-am primit de la directorul executiv Edward Pastia la o o oră după penultimul text care apare la mine în timeline și în care apreciam prestația memorabilă a echipei Antena 3 la festivitățile de 1 Decembrie. Atenție, nici nu se terminase Parada! Am luat-o ca pe o glumă proastă, am crezut că totul va ține câteva ore, că e o furtună de orgolii poate normală petru unii, ca o ploaie scurtă de vară. Edi - un tip blând și glumeț, care vorbește în șarade, deseori laconic - nu mi-a oferit detalii suplimentare nici când l-am sunat; am aflat doar că "toți colegii s-au simțit jigniți de vorbele tale. Cum poți să spui asta despre un post concurent când știi cât ne chinuim pe aici?!" Apoi, până seara a venit emailul oficial cu programul stației, în care am citit incredibilul. Interesant e că Pastia a lucrat vreo 20 de ani la Jurnalul Național, era unul dintre simbolurile redacției aflată în același trust cu A3.

"Toți colegii" care m-au sunat până acum recunosc ceea ce am scris eu. Nici nu trebuie să fii vreun guru media pentru a realiza asta. "De ce te-ai apucat să îl lauzi pe Radu Tudor într-un comentariu? Asta sigur ți-a agravat situația!", mi-a mai spus un apropiat din trust. Cu Radu n-am mai vorbit de vreo 5-6 ani. Dar e un expert în afaceri militare, cel mai vizibil și probabil cel mai bun din media. Era jurnalist la Național acum două decenii când a venit pentru o documentare la Mons, stând îndelung de vorbă cu tatăl meu, ce pe atunci era șeful Misiunii Militare a României la NATO/ Belgia. De atunci și tata - acum un general de brigadă pensionar - îi urmărește constant zicerile despre Armată. Și le zice bine Radu Tudor, oricât nu l-ar suferi unii pentru alte opinii. (...) Edward Pastia spune două minciuni mari: 1. Asumarea deciziei. La prânz îmi declară că îi aparține, seara când am vorbit îmi zice că "știi foarte bine că nu pe mine trebuie să mă întrebi despre astea". 2. Amenințările "mele". Așa ceva nu există. E o fumigenă cu parfum calomnios, aruncată pentru a-și salva imaginea (...). Cozmin Gușă nu mi-a răspuns la telefon. Are două apeluri de la mine. Trebuie să fac o precizare necesară: până ieri la prânz am fost un jurnalist liber la Realitatea, iar pentru normalitate și simpatie îi sunt recunoscător lui Gușă”, a anunțat Chioțea vineri pe pagina sa de Facebook.

Cozmin Gușă a declarat pentru tolo.ro că este de acord cu decizia.

”Este evident că de data aceasta Dorin vrea să genereze un scandal pentru că au mai fost episoade în care a călcat pe bec și după acele cazuri s-a comportat cu totul diferit. El este un copil teribil al Realitatea TV și, din acest motiv, dar și pentru ceea ce face profesional, l-am apărat de multe ori în fața șefilor lui din redacție. De data asta însă, sînt total de acord cu decizia conducerii, a lui Edward Pastia și a celorlalți colegi. (...) Aici nu vorbim despre un simplu caz în care un angajat Pepsi postează un mesaj că îi place Coca-Cola. Sigur că în cazul televiziunilor vorbim tot de produse comerciale, dar e vorba în cazul nostru și de profesionalism și solidaritate. Iar în acest caz, concret, vorbim despre faptul că Realitatea TV a trecut prin situația în care, din cauza gâlcevei cu TVR, a avut nevoie de mobilizare în ultimul moment pentru a transmite parada de 1 Decembrie. Colegii au recepționat gestul lui Dorin drept o batjocură la adresa profesionalismului și a solidarității lor”, a spus patronul Realitatea TV.