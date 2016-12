Scandal monstru în partidul lui Nicușor Dan

Sergiu Moroianu, soţul lui Clotilde Armand, acuză, într-o postare pe Facebook, "abuzuri şi greşeli" comise ”din partea «echipei de comunicare/campanie» coordonate de Matei Păun”, care, în opinia sa, au dus la un rezultat mai slab al USR în Bucureşti la alegerile parlamentare decât la cele locale.

”Am obţinut în Bucureşti mai puţin ca la alegerile locale. Tot efortul nostru de un an a rezultat în jumătate din scorul partidului de apartament PPDD în 2012! S-au comis abuzuri şi greşeli din partea «echipei de comunicare/campanie» coordonate de Matei Păun. Venit la USB iniţial ca voluntar, Păun urmează să fie plătit cu o sumă consistentă. Ştie cineva datele financiare ale serviciilor lui Păun?”, întreabă Moroianu pe Facebook.

Soţul lui Clotilde Armand îl descrie pe Matei Păun drept ”un personaj controversat”, spunând că nu se știe pentru cine a lucrat, ce avere și surse de venit are, nici măcar ce cetățenie are.

"Comisia de Arbitraj i-a cerut în mod repetat lui Matei Păun și echipei sale să-și depună fișa de simpatizant USR. Verbal, Păun a fost de acord pentru el personal, însă a refuzat să dezvăluie pană și numele membrilor "echipei". În fapt, Păun nu și-a depus fisa de simpatizant. Un alt membru al echipei lui Păun este Mihai Polițeanu, descris de Alina Mungiu-Pippidi drept fostul ei șofer personal, ulterior trecut în slujba Monicăi Macovei, în prezent șeful ONG-ului "Inițiativa România". Polițeanu a plecat din grupul de voluntari USR în momentul când i-a fost cerută fișa de simpatizant. Ulterior, a fost recuperat în secret de Păun. Matei Păun este un personaj controversat. Nu știm unde și pentru cine a lucrat, ce avere și surse de venit are, nici măcar ce cetățenie are. Păun este susținut în USR de Roxana Wring, apropiată de ONG-urile din rețeaua Soros, cea care l-a adus inițial în organizație și pe Politeanu. În campania electorală, Păun a declanșat o campanie de denigrare si sabotaj la adresa Clotildei Armand, principalul vector de imagine al USR în teritoriu. A contactat telefonic filialele pentru a le "interzice" să o invite pe Clotilde. Interdicția aceasta absurdă nu a fost respectată pentru că filialele își doreau ajutorul Clotildei. Banii USR au fost cheltuiți prostește pe sondaje de opinie false la supra-preț și pe "servicii de consultantă" contractate fără licitație sau transparentă, inclusiv pentru salariul consistent al lui Păun, om fără nicio pregătire în conducerea unei campanii politice, mai ales a unui partid cinstit. Păun a purtat în privat discuții cu PNL în numele USR, afectând grav imaginea de independentă a USR fată de partidele corupte din fosta USL. In urma acestor discuții, Păun a încercat să o determine pe Clotilde să "atace" la TV niște membri PNL al căror nume ea nici măcar nu-l cunoștea, în scopul de a ajuta anumite facțiuni din PNL să-și regleze conturile. In urma refuzului primit, Păun a filtrat invitațiile Clotildei la TV în perioada campaniei electorale, neinformând-o când era invitată (în campanie CNA impune televiziunilor să se coordoneze cu partidele). Păun a pus presiuni imense pentru a obține controlul asupra paginii de facebook Clotilde Armand, din fericire suficient de suspecte pentru a fi refuzat. Păun a asociat imaginea USR cu activiștii lgbt și cu Soros, încercând chiar să-l disculpe pe Soros în loc să ne disociem viguros de el, tentativă patetică care a dus PSD la 50% din parlament și USR sub 10%. Cer explicații biroului național al USR pentru tolerarea acestei situații în care o persoană străină de partidul nostru a atacat și izolat persoana #2 din partid, a orchestrat campanii împotriva intereselor USR, a cheltuit discreționar și netransparent banii USR, în ultimă instanță afectând grav șansele de succes ale USR", conchide Moroianu.

