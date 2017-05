Scandalul Digi 24: "Cât de jenant puteți fi?" (Video)

Scandalul din curtea Digi 24 a rulat într-un nou episod. Realizatorul Dragoș Pătraru, cel care a taxat postul pentru ignorarea înregistrărilor cu șefii RCS/RDS, l-a ironizat în emisiunea sa pe redactorul-șef Cosmin Prelipceanu.

Amenințat cu tribunalul de Prelipceanu dacă nu prezintă lista cu jurnaliștii acoperiți, Dragoș Pătraru, ”s-a conformat” și a scos o listă din buzunar.

”Lista, avem lista. Iat-o! Morcovi, cartofi...”, a spus, ironic, Pătraru.

”Eu vorbesc cu voi ca să priceapă Prelipceanu. Emisiunea asta nu oferă senținte, noi doar întrebăm. Presa nu e o știință exactă. Dacă unii zic de postul ăsta că e UM Digi 24, de ce zic? Nu au nicio probă. Au ei ceva, leaga jumătăți de probe, liste cu invitați și neinvitați. Probabil că vă întrebați de ce zic ăștia UM Digi 24? Sunt răi ăștia de la alte posturi, dar de fiecare dată postul se poziționează de partea instituțiilor de forță. (...) Digi a ales să fie partizan, nu neutru. Când asculți înregistrările lui Bendei cu DGA, îți pui întrebări. Dacă nu ai libertatea de a te întreba orice, nu poți găsi adevărul. Aia cu datul în judecată e ridicolă. Mă amenințați cu tribunalul? Cât de jenant puteți fi? Nu am spus că sunt jurnaliști acoperiți la Digi 24. E o manipulare a acestui tip. Mergem cu asta la tribunal? Ce, am spus că sunt acoperiți aici? Vă ascundeți incompetența scoțând compania în față. Vreți să îngropați compania asta? (...) E simplu. Am sancţionat un derapaj. Mai avem doi ani de stat aici pentru telespectatori. Nu am vrut să fim părtaşi la greşeală pe care aţi făcut-o. Pentru telespectatorii care mută pe Digi 24 când se termină emisiunea ta ca să mă vadă pe mine. M-am gândit să plec că s-a terminat emisiunea. Ne vedem şi mâine aici”, a mai comentat Pătraru în emisiunea sa.

