Spectacol la dezbaterea publică de la Ministerul Justiției

Peste o sută de oameni, printre care și Gigi Becali, au fost înghesuiți luni în mica sala de consiliu a Ministerului Justiției, ca să dezbată proiectele de ordonanţă de urgenţă privind graţierea şi modificarea Codurilor penale. Dezbaterea publică a început la ora 10.00, alături de ministrul Justiţiei fiind directorul Administraţiei Naţionale a Penitenicarelor şi secretari de stat din minister.

Update: Alți 40 de oamuni așteptau, la ora 12.30, să intre în runda a doua de negocieri.

Update: Prezent la dezbatere, preşedintele Asociaţiei Victimelor Mineriadelor, Viorel Ene, a spus că dacă schimbările vor fi promovate prin OUG, "în trei zile venim aici şi protestăm să arătăm ce face PSD”.

"Vedem, după foarte mult timp, că Ion Iliescu este pus sub acuzare. Şi dumneavoastră ce faceţi? N-a omorât pe nimeni, nu a violat pe nimeni, doar a organizat o represiune. Nu suntem de acord cu aceste ordonanţe. Dezbateţi în Parlament aceste proiecte. În trei zile venim aici şi protestăm, să arătăm ce face PSD”, a spus Viorel Ene.

Update: Florin Ghiulbenghian, prezent la dezbatere: "Aş dori să vă ofer o soluţie, la ceea ce se discută public acum. Cei care beneficiază de această legislaţie ar trebui să fie condiţionaţi să nu poată participa 5 ani de zile la luarea deciziilor publice, politice, pentru a nu putea fi acuzaţi că faceţi această graţiere sau amnistie doar pentru oamenii politici".

Printre cei care au luat cuvântul au fost și jurnaliștii Liviu Avram și Ioana Ene Dogioiu.

Update: Reprezentantul APADOR-CH a cerut retragerea ordonanțelor și discutarea lor în procedură normală, în vreme ce un alt participant la eveniment, Vivian Oancea, le-a transmis ministrului și celor de la Administrația Penitenciarelor că sunt "niște eroi". Alt participant, pro-grațiere, a vorbit de "rejuvenare". La dezbatere au venit şi fostul avocat al fraţilor Cămătaru, Mihai Costea, condamnat la 13 ani de închisoare cu executare pentru înşelăciune, precum şi Florentin Scaletchi, fostul preşedinte al OADO, condamnat la şase ani de închisoare pentru fapte de corupţie.

În cadrul dezbaterii de la Ministerul Justiţiei, Gigi Becali, care este de acord cu grațiere, a afirmat că ordonanța este "un proiect şmecheresc”.

"Îmi pare rău să vă spun şi mă iertaţi, proiectul ăsta pe care dumneavoastră l-aţi făcut eu îl numesc un proiect şmecheresc. Dau un exemplu: Vişinescu. A luat 20 de ani. Cu proiectul ăsta, peste trei ani este acasă. Că aşa e proiectul ăsta. 20 de ani, jumătate de pedeapsă, o treime că are peste 60 de ani şi peste trei ani este acasă. Aşa este. O să vedeţi. Proiectul ăsta graţiază numai faptele de abuz în serviciu. Nimic, evaziunea. Credea, că şi evaziunea. Şi accidentele rutiere. Aşa este proiectul. De aceea l-am numit şmecheresc. Eu am propus de la cinci ani. Am modificat de dimineaţă că mi-a fost jenă de oamenii din stradă, am zis între 3 şi 4 ani. (…) Ăla care a furat un cârnat e la puşcărie, ăla care a furat 200 de milioane este graţiat”, a declarat patronul Stelei.

În opinia lui, infracţiunile de şantaj sau înşelăciune ar trebui de asemenea graţiate şi că, dacă "tot se face o lege a graţierii, nu să iasă o mie de oameni, să iasă şase-şapte mii".

Becali a declarat de asemenea că cea mai mare problemă a puşcăriilor este Administraţia Naţională a Penitenicarelor. „Am un coleg care în patru ani nu a venit niciodată acasă”, a spus acesta.

Gigi Becali și-a dat cu părerea și la intrarea în sediul Ministerului Justiției: "Între 3-4 ani să se dea graţierea. Ştiţi de ce? Pentru că nu ştiu la puşcărie niciun politician care are între 3-4 ani puşcărie. Am propus să rămână pedeapsa la abuzul în serviciu aşa. Şi am propus faptele care trebuie să se graţieze. Pentru că sunt 10 fapte care să se graţieze, adică uşoare, păi dacă tu te şantajezi cu el «dă-mi 5.000 de euro că te spun lu nevastă-ta că ai fost cu o femeie», nu se graţiază asta, e şantaj. Ei nu graţiază şantajul, ei graţiau abuzul în serviciu că dacă voiau sute de milioane. Faptele de corupţie nu se ....E respectul faţă de oamenii din stradă. Şi ei nu au vrut. Nici nu vreau, decât abuzul în serviciu. Graţierea asta ştiu pentru cine se făcea, da? Nu vreau să îmi fac duşmani , dar doar atâta îi transmit: aşa ceva nu se face".

La ie;irea de la dezbatere, Becali le-a explicat jurnaliștilor, pe limba lui: "Bă dacă se grațieze abuzul în serviciu, măcar să se grațieze și șantajul să beneficieze și Dan Diaconescu". "Bă, de grațiere să beneficieze toată lumea", a mai spus finanțatorul Stelei.

Ministrul Florin Iordache a ținut să reamintească în deschiderea evenimentului că nu vor beneficia de graţiere violatorii, criminalii, recidivişitii şi cei acuzaţi de fapte de corupţie.

"Vom sta astăzi aici să ascultăm toate părerile, toate opiniile. Suntem deschiși, astfel încât actele normative care vor pleca de la Ministerul Justiției să corespundă observațiilor și consultării publice", a afirmat Florin Iordache, la începutul dezbaterii.

Video: Sursa HotNews.ro