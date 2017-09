Tarom, captivă grupurilor de interese

Compania aeriană Tarom este împinsă de mari interese la sinucidere. Oameni din interior execută și contribuie cu vârf și îndesat la acest lucru, bineînțeles, nu dezinteresat. Conform acordurilor internaționale, în caz de conflict armat, Tarom se transformă în unitate militară, punând la dispoziția statului și partenerilor NATO aeronavele, logistica și toată baza materială. Cine vrea ca Tarom, companie națională de interes strategic, să fie falimentată? Conform unor surse, aceasta ar urma să fie preluată de Emirates Airlines. Ultima lovitură dată companiei naționale Tarom este legată de decizia conducerii Aeroportului Internațional Henri Coandă București, care a mărit chiria de nouă, zece ori. Surse din companie au afirmat că Aeroportul Otopeni este prevăzut a fi luat de francezi.

La începutul anului, în primul trimestru, societatea Tarom avea pierderi, ca urmare a scăderii vânzărilor, care se ridicau la 74-75 de milioane lei. Principala cauză o reprezintă flota învechită, iar cheltuielile cu mentenanța cresc de la an la an. Performanța Taromului de a vinde bilete a fost afectată de oameni din interior care, conform unor surse, au oferit bilete mult mai scumpe pe piață, în timp ce alte companii mergeau pe prețuri cât mai mici. De aici și lipsa clienților. Lucrurile nu erau deloc dezinteresate, ci se făceau pe bani. Sursele, oameni cu experiență în companie, afirmă că acest lucru se întâmpla și pe vremea fostului director Nicolae Demetriade, care avea partipriuri.

La vremea aceea, Compania Tarom oferea bilete la prețuri mici, iar către cel puțin o companie, la tarife de dumping. Una dintre beneficiarele biletelor de dumping era compania Happy Tour. Această firmă a fost înființată de nimeni altul decât directorul Tarom, Nicolae Demetriade. Conform surselor noastre, Happy Tour cumpăra bilete de la Tarom la prețuri extraordinar de mici, pe care apoi le revindea, obținând astfel un profit considerabil. Cu alte cuvinte, Nicolae Demetriade se afla într-un vădit conflict de interese.

Eugen Davidoiu: „Domnul Demetriade și altcineva, care a fost în consiliul de administrație al Tarom, fost consilier al unui prim-ministru, mi‑au explicat că Taromul trebuie să plece către o anumită companie arabă, iar aeroportul către o altă zonă din Europa.“

Bilete pe sprânceană

Afacerea nu era la vedere pentru orice neavizat și se desfășura în felul următor: Tarom scotea la vânzare pe sisteme informatice BSP (Billing and Settlement Plan), care este un sistem de circulație monetară ce simplifică procedurile de vânzare, raportare și decontare între companiile aeriene și agențiile de vânzare certificate IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian). Cu puțin timp înainte însă, cineva din interior anunța societățile la care aveau interes, printre care, spun sursele, se afla și Happy Tour asupra acestui aspect. Sursele afirmă că una dintre persoanele din interior care făcea aceste servicii pentru Happy Tour ar fi Camelia Enescu, actualul reprezentant al agenției Tarom din Istanbul. La vremea ­aceea, Camelia Enescu ocupa funcția de șef serviciu în Direcția Comercială a Tarom. Sursele afirmă că în prezent aceasta încearcă pe toate căile, cu sprijinul fostului director Nicolae Demetriade, să acceadă în funcții de conducere la Tarom.

Nicolae Demetriade a fost director general al Tarom în perioada 18 ianuarie 2001 - 6 septembrie 2002, şi mai apoi administrator-director executiv al Tarom şi membru CA, între mai - octombrie 2013. În momentul în care a fost numit administrator al Tarom, Demetriade era şi preşedintele „World Travel“ - agenţie de vânzări care reprezenta companiile aeriene „Emirates“, „FlyDubai“ şi „SAS“ şi firmele de croazieră „Royal Caribbean“, „Celebrity Cruises“ şi „Azamara“. Între 1981 şi 1997, a ocupat, pe rând, funcţiile de şef al agenţiilor din Alger, Amsterdam, respectiv Abu Dhabi şi a fost director al Direcţiei de Import-Export din cadrul Tarom, între 1993 şi 1995 fiind şi membru în CA. În perioada 1997 - 2001, a fost director general al agenţiei de turism „Happy Tour“, pentru ca, în septembrie 2001, să revină la compania aeriană şi să o conducă timp de 18 luni. Între 2002 şi 2008 a ocupat din nou funcţia de director general al „Happy Tour“. Nicolae Demetriade a mai condus „Tarom“ între anii 2001 şi 2002, lucrând aproape 30 de ani pentru compania de stat.

Conform unor surse, firma lui Demetriade a fost vândută în anul 2007 către Fly Dubai și Emirates Airlines cu o sumă care se pare că s-a ridicat la două milioane de dolari. Legătura lui Demetriade cu Emirates este păstrată și în continuare. Se pare, conform acelorași surse din Tarom, că face demersuri pentru a oferi pe tavă Tarom-ul către Emirates, la un preț foarte mic. De altfel, așa cum am arătat mai sus, Nicolae Demetriade este reprezentatul Fly Dubai și Emirates în România.

Fuga de Tarom

În timp ce toate companiile existente pe piață apelau la tot felul de subterfugii pentru a atrage clienții, la Tarom existau și încă există oameni care fac exact pe dos. Este vorba despre compartimentul Yield Management (n.red. - managementul randamentului), care închide și deschide clase tarifare în funcție de cererea și oferta de bilete pe piață. Surse din companie afirmă că șeful acestui serviciu, Cătălin Zlota (n.red. - despre care gurile rele afirmă că ar avea promis un post la Blue Air), acționa exact pe invers. Soția lui Cătălin Zlota, Adina, lucrează și ea în Compania Tarom și este, ce să vezi, route manager curse externe. Cătălin Zlota, spun sursele noastre, în momente fierbinți pe piață închidea clasele ieftine, care puteau atrage pasageri și deschidea clasele scumpe. Astfel, pasagerii fugeau de Tarom către firme lowcost, iar avioanele zburau la jumătate din capacitate, fapt care aducea pierderi pe rute.

Afacerea Catering

Compania Tarom deține 31% din acțiunile de la DNATA Catering SRL România (societate de catering), alături de AIHCB (Aeroportul Internațional Henri Coandă București) 4,97%, iar diferența de acțiuni o deține Emirates, prin DNATA Catering, cu sediul la Londra. Anul trecut, contractul încheiat între Tarom și DNATA Catering România a fost prelungit până în 2021. Deodată, Emirates s-a gândit că ar fi bine să rezilieze contractul, fiindcă și-a dat seama că pentru ei reprezintă o pierdere. Interesant, am putea spune! Anul trecut, când l-au prelungit, nu au făcut o analiză economică? Ba da! Și era pe plus. Motivul este, de fapt, altul. Rezilierea contractului cu Tarom reprezintă pentru compania aeriană încă o posibilitate de a o duce către faliment și, astfel, Emirates are drumul pavat spre achiziția Tarom.

Despre această operațiune de preluare a Tarom de către Emirates a vorbit chiar și fostul prim-ministru Victor Ponta. Acesta a confirmat public că se poartă discuții cu Emirates pentru preluarea Tarom. Era în cunoștință de cauză, fiindcă Dragoș Andrei, fost consilier al lui Victor Ponta, numit apoi membru în consiliul de administrație al Tarom în 2014, iar apoi membru în CA la DNATA Catering România, susținea că cea mai bună afacere ar fi ca Tarom să plece la Emirates. Dragoș Andrei a fost, în vremea guvernării Năstase, secretar de stat în MAI, iar revoluția l-a prins în funcția de șef serviciu rezerve valutare externe din BNR.

Dragoş Andrei, consilier Victor Ponta

Presiuni la premier

Surse guvernamentale au declarat pentru Cotidianul că la Guvern au ajuns câteva note de la un serviciu secret din MAI care îl puneau într-o postură negativă pe fostul director al Tarom. Surse din Direcția Generală de Protecție Internă din MAI susțin că la originea acestor note se află Demetriade, Enescu și un anume Laurențiu Bulimar. Toți aceștia erau coordonați de Dragoș Andrei. Dacă despre primii doi știm ce interese au, despre Laurențiu Bulimar am aflat că este consilier al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Maria Magdalena Grigore. Interesele pentru Emirates sunt confirmate și prin faptul că Maria Magdalena Grigore a deținut funcția de secretar general al TRACECA (n.red.- proiect european care are ca scop construirea unui coridor de transport către Asia). Numirea în funcția de la Ministerul Transporturilor a Mariei Magdalena Grigore a venit, potrivit DIGI 24, în urma susținerii din partea lui Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE. Surse din Ministerul Transporturilor, sub protecția anonimatului, susțin că Maria Magdalena Grigore și Camelia Enescu sunt prietene bune de ani de zile.

Chiria, lovitura de grație

Tarom-ul va fi nevoită să se retragă din spațiile închiriate de la Compania Națională Aeroporturi București care, se pare, va ridica prețul la chirie de zece ori pentru Tarom. Astfel, dacă până în acest an Tarom plătea 300.000 de euro pe an pentru spațiile și terenurile închiriate de la AIHCB, de la sfârșitul lunii septembrie prețul chiriei se ridică la 2,8 milioane euro. De menționat este faptul că spațiile și terenurile pentru care se plătește acum chirie au aparținut, înainte de înființarea AIHCB, companiei Tarom.

Victor Ponta confirmă strategia cu Emirates

Fostul premier Victor Ponta a confirmat în data de 23 august, într-o postare pe Facebook, că a vrut să vândă TAROM, așa cum a afirmat în spațiul public un fost director al companiei, informația fiind „una absolut corectă“. „În anul 2015 (nu 2013) am avut discuții personale, oficiale și detaliate la nivel de CEO sau președinte cu Turkish Airlines, Qatar, Emirates și Etihad (4 din cele mai puternice și bogate companii aeriene din lume), le-am prezentat intenția Guvernului României de a avea un investitor strategic pentru TAROM - care să ofere aeronave noi și de mai multe tipuri, să mărească semnificativ numărul de destinații, să modernizeze și să aibă un plan clar de dezvoltare pe termen lung! Ca argument principal am prezentat datele oficiale (…) care arătau că, începând cu 2011, până în 2015, TAROM și-a redus în fiecare an pierderile - acum vedeți că această situație s-a schimbat în 2016 cu Guvernul «Tehnocrat», iar în 2017 cu Guvernul «Dragnea» dezastrul vine cu pași mari!“, a arătat deputatul PSD. „Spre deosebire de prostiile populiste anunțate de cuplul comic Dragnea - Cuc, eu știu sigur că TAROM nu poate să supraviețuiască singur, cu discursuri pompoase în competiția de pe piața europeană și mondială! Dincolo de problemele generate de competiția cu firmele low-cost, TAROM are prea mulți angajați «la sol», management politic și neprofesionist, iar ratele pentru achizițiile faraonice fără noi venituri vor epuiza rapid și ultimele resurse din conturi. Directorul general al TAROM a demisionat, dar Consiliul de administrație rămâne pe poziții. Cine sunt administratorii TAROM: un tânăr de 33 de ani din Giurgiu, un fost agent de vânzări și un grup de angajați «născuți» consilieri“, a afirmat fostul premier.

Nicolae Demetriade cunoaşte Tarom ca-n palmă

Pledoarie pentru găsirea unor investitori

Contactat telefonic, fostul director al Tarom Nicolae Demetriade ne-a declarat că nu știe că Emirates Airlines ar fi interesat să cumpere Tarom. „Nu este adevărat că Taromul, în caz de conflict armat, se transformă în unitate militară. Astea sunt povești. Se depășește o limită câteodată. Credeți că se mai luptă cineva cu rachete, cu tancuri? Credeți că mai vine cineva să ne ocupe? Cred că unii de la Tarom se dau așa de mari, câtă importanță strategică dau companiei… Cred că dacă statul ar fi reușit să vândă cuiva, dacă nu toată, măcar o parte din companie, ar fi fost foarte fericit.“

R: Dumneavoastră ați fost patronul de la Happy Tour?

N.D.: Da.

R: Ați vândut acea societate către Emirates Airlines?

N.D: Nu. Am vândut-o către un fond de investiții spaniol.

R: Dar nu era în perioada cât erați director la Tarom…

ND: Nu, nu era. A fost mult, mult mai târziu.

R: Dar acțiunile le aveați la Happy Tour cât erați la Tarom?

ND: Nu. Nu am avut niciodată nicio acțiune la Happy Tour. Am fost doar director general. 99% din cei de la Tarom nu știu nici despre compania lor anumite lucruri. Cam 5% din sindicaliști sunt artizanii la ce s-a întâmplat în companie și unde a ajuns compania. Când cineva le intră în sfera lor de interese și îi deranjează, creează fel de fel de scenarii apocaliptice. Știți cum e? Numai sindicaliștii sunt de neînlocuit acolo, în rest, oricine a fost înlocuit. Ei și-au impus punctul de vedere ca să stea liniștiți să nu-i deranjeze nimeni. Așa s-a modificat statutul. Dar a fost aprobat și de minister, și de alții.

R: Pe vremea dvs tot așa multe rude activau în cadrul Tarom?

ND: Știți, eu am fost, am activat, am condus-o, am fost în consiliul de administrație, știu în fiecare moment ce se întâmplă acolo, dar nu problema înrudirii angajaților este marea nenorocire. Problema este că unii dintre ei nu își văd de treabă, sunt alte influențe care îi conduc pe un drum greșit. Vă mai spun un lucru. Și eu i-am condus în 2001-2002, i-am condus fără să se bage nimeni în activitatea mea, nici de la minister, nici din altă parte și aceiași oameni au performat. Când am spus că trebuie restructurată am devenit dușmanul numărul 1. Au găsit atâtea lucruri să mă critice… Inclusiv cu Emirates. Sunt reprezentantul Emirates și Fly Dubai în România. Dacă i-ar cumpăra Emirates ar fi un lucru extraordinar pentru companie, mai ales în situația asta în care este acum… Să vă spun ceva. Nu numai Emirates, dar nici alte companii nu sunt interesate de Tarom. Pentru că de 10 ani pierde întruna. Sunt datorii fantastice. Eu acum o lună sau trei săptămâni, la o emisiune la Realitatea TV, am spus că domnul premier Victor Ponta a fost în Emiratele Arabe Unite, a fost în Quatar, a fost în Turcia, încercând să găsească o colaborare, o preluare de către cineva. A fost domnul Ponta în încercarea de a găsi un investitor serios, dar nu este nimeni interesat. Ce anume să ia de la Tarom? Îmi spuneți și mie? Este trist și dureros și pentru mine, că sunt taromist de 40 de ani, dar Tarom nu are ce să vândă.

R: Circulă prin minister informația că cel care ar urma să preia conducerea Tarom ar fi Dragoș Andrei.

ND: Așa cum a fost domnul Davidoiu, de ce să nu vină și domnul Dragoș Andrei? Față de domnul Dragoș Andrei nu am niciun entuziasm, fiindcă a stat doi ani în consiliul de administrație și nu a făcut nimic. Știu cam tot ce se întâmplă în această companie, chiar și din afară.

Eugen Davidoiu, supus presiunilor grupurilor de interese, a fost demisionat

Cum au aflat deputații detalii uluitoare despre dezastru

Fost director al Tarom Eugen Davidoiu a fost convocat marți la Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților condusă de deputatul Lucian Bode. Vicepreședintele comisiei, Cătălin Rădulescu, l-a chestionat pe Eugen Davidoiu pe tema demisiei. Iată un fragment din stenograma discuției.

C.R.: V-ați dat demisia sau vi s-a sugerat să vă dați demisia? Și de către cine?

E.D.: Nu ar fi trebuit să-mi dau demisia pentru că tot ce am făcut în aceste șapte luni au fost în interesul companiei de stat Tarom. După ședința de Guvern din acea zi, când înțeleg că, cu o jumătate de oră înaintea acesteia s-au cerut ca pierderile companiei să fie transmise către Guvern, seara, ministrul Răzvan Cuc mi-a cerut demisia. Într-un gest de onoare am făcut acest lucru și mi-am asumat acest lucru, deși nu ar fi trebuit. Nu aveam niciun motiv să-mi dau demisia.

C.R.: Care a fost relația dvs cu personalul?

E.D.: Am găsit o companie neinformatizată. De doi ani de zile nu existau softuri pentru traficul de conexiune ca să poată să își facă o profitabilitate a rutelor. Am găsit o companie, eu pot să o spun că am această libertate, în care sala de ședințe, care este și celulă de criză, era, de fapt, o magazie cu mese peste mese și scaune în care nu intrase nimeni. Am făcut ordine și la ședințe am constatat că directorii companiei nu se cunoșteau. De doi ani de zile nimeni nu ținuse o întâlnire. Am găsit o companie încremenită, demotivată și ținută în umbră. Am găsit o companie care, din interior, refuza să gândească pozitiv. Tot ceea ce îmi spuneau era: nu se poate. Taromul este captivă într-o piață concurențială, în condițiile în care low-cost-ul, cel puțin în ultima perioadă, vine foarte agresiv. Trebuie ca acest vis al românilor, de a avea o companie aeriană, să continuie. Cât am fost director nu am avut buget. Am lucrat cu 1/12 din bugetul pe anul trecut, fiindcă funcționam după ordonanța 26/2013, când avioanele îmbătrânesc de la an la an.

(…) Când am ajuns în Tarom, respectiv în februarie 2017, avea 28,5 milioane lei pierdere. A urmat februarie, 25 milioane… în martie erau aproximativ 90 milioane lei pierdere numai în primele trei luni. Asta pentru că, la sfârșitul anului 2016 au fost scoase din flotă cele două Airbus A 310, fără a se pune ceva în loc. Și lucrul acesta a costat compania milioane de euro, în condițiile în care Taromul vânduse cu multe luni înainte bilete pentru acele avioane pe rutele pe care operau.

Știți că până în urmă cu o lună nu s-a putut modifica organigrama companiei fiindcă statutul fusese modificat anul trecut și nu se mai putea reoganiza. Era înghețată.

Vreau să trag un semnal de alarmă că, așa cum arată această companie, nu mai are mult de trăit. Eu nu mai pot rezolva nimic, dar dumneavoastră puteți. Vreau să vă spun că sunt grupuri de interese care doresc ca Tarom să intre sub conducerea lor, sunt grupuri de interese care nu vizează cei 2.000 de oameni… poate doar o mână. Nu vizează avioanele, că sunt probabil prea vechi. Doar sloturile, poziția dominantă a Taromului pe Aeroportul Otopeni, care are hangar. Taromul este singura companie care are hangar… sunt lucruri tentante.

Deputatul Rădulescu: Care sunt grupurile de interese?

E.D.: Despre acestea am aflat. Nu am dovezi, dar cert este că sunt susținute din interiorul companiei.

Deputatul Boda: I-ați explicat ministrului că există riscul să facă jocul acestor grupuri de interese, când v-a cerut demisia?

E.D.: Nu știu dacă domnia sa a dorit să-mi dau demisia sau nu. Cert este că mi-a cerut-o și mi-am dat-o.

Cătălin Rădulescu: Strategia este o companie nouă, în care să reduceți personalul fiindcă aici aveți cele mai multe cheltuieli, luate avioane de un singur fel și numai așa puteți scăpa de niște oameni care au funcționat ca o mafie. Noi astăzi am aflat că Taromul a funcționat ca o mafie. Taromul a avut 400 de milioane de euro de care și-a bătut joc. Acum mai are 100 de milioane de euro, iar de celelalte 300 nu se știe nimic. Domnule director, pe surse, așa cum se spune, am auzit, aveți vreo cunoștință Demetriade? Îl cunoașteți? Există vreo conexiune între acest domn Demetriade și o companie arabă și dorința acestei companii arabe, prin acest domn Demetriade, să cumpere Tarom?

E.D.: Da. Am auzit și eu aceste lucruri. Dar am auzit după ce am plecat. Aș vrea să vă spun că domnul Demetriade, în prima săptămână sau a doua după ce am venit director general la Tarom, într-un fel sau altul a făcut să ne întâlnim într-un loc, iar aceea a fost prima și ultima mea întâlnire cu domnul Demetriade, care în acel moment îmi sugera anumite lucruri cu care, sincer, nu eram de acord. Nu știu dacă instituțiile statului știu aceste lucruri, dar ar trebui să fie și în Tarom. Cert este că domnul Demetriade și altcineva, care a fost în consiliul de administrație al Tarom, fost consilier al unui prim-ministru, mi-au explicat că Taromul trebuie să plece către o anumită companie arabă, iar aeroportul către o altă zonă din Europa. Aceste interese, mai devreme sau mai târziu, se vor vedea. Dar eu cred că Taromul trebuie să rămână al statului român, pentru că Taromul, în caz de conflict, este unitate militară, iar avioanele Tarom pleacă către teatrele de luptă, deci trebuie să rămână a statului român.

Cătălin Rădulescu: Concret, ce v-a cerut Demetriade?

E.D.:El sugera cum ar trebui condusă compania, dar eu am preferat să-i ascult pe cei din interiorul companiei și să continuăm demersurile în interesul statului român.

Lucian Bude: Cine este consilierul prim-ministrului?

E.D.: Este vorba despre Dragoș Andrei.

Lucian Bode: Deci Demetriade și Dragoș Andrei. Am înțeles.