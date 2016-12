Tudorel Andrei: Reconciliere prin statistică transparentă

Continuăm să publicăm opiniile participanților la dezbaterea cu tema „Blocajul României și reconcilierea națională“, pe care ziarul Cotidianul a organizat-o recent.

Din prezentările antevorbitorilor mei am reținut câteva cuvinte, zic eu, esențiale pentru ceea ce înseamnă reconciliere: libertate, sistem de valori, recunoașterea erorilor, dialog și, nu în ultimul rând, adevăr. Am lăsat adevărul la sfârșit, de ce? Și statistica poate avea un rol crucial în ceea ce înseamnă întărirea democrației, în ceea ce înseamnă reconcilierea, întrucât multe mesaje la nivelul societății sunt date prin cifre statistice, prin indicatori care sunt foarte importanți în mesajul pe care-l transmit. Am venit în instituție, sincer să vă spun, nu cu foarte mare satisfacție, din mai multe motive. Tocmai câștigasem concursul de director al școlii doctorale la A.S.E. București și îmi doream foarte mult să fac ceva. În momentul în care mi s-a cerut să trimit C.V.-ul, erau două motive legate strict de imaginea pe care o aveam eu asupra Institutului. Primul era că eu vedeam, din poveștile pe care le auzeam în jurul meu, că există inferență în viața Institutului, inferență politică în viața Institutului, că cineva vine și dictează cifrele. Al doilea era evenimentul pe care-l cunoașteți și dumneavoastră, recensământul populației și locuințelor. Am trimis CV-ul, am fost ales să fiu președintele Institutului, am venit, am intrat în institut. Atunci am stabilit ce voi face, întrucât aveam de finalizat acel recensământ, și în mintea mea încă nu era foarte clar dacă ceea ce văd eu în mass-media, ceea ce vedeam din afară, este conform cu ceea ce există în interiorul Institutului. Sincer să vă spun, am văzut o mare diferență în cele două planuri pe care vi le-am spus, atât asupra recensământului, cât și asupra implicării politicului la nivelul institutului.

Să încep cu al doilea, întrucât pare mai spectaculos. În cei patru ani de mandat al meu nu a existat nici cea mai mică inferență, influență din partea vreunei anumite persoane. Vă asigur că cea mai mare parte din viața mea personală mi-am dedicat-o profesiei și nu aș fi acceptat sub nicio formă să existe o asemenea ingerință asupra Institutului. Referitor la al doilea plan, recensământul populației și locuințelor, rămân la aceeași părere, reușita recensământului nu e numai imaginea Institutului, a statisticii oficiale, ci este o imagine a ceea ce înseamnă societatea românească sau orice societate la un moment dat. O pot spune cu toată convingerea că sincopele care au fost nu s-au datorat, în primul rând, activității profesioniștilor din cadrul statisticii oficiale, ci sunt rezultatul incoerențelor care au existat la nivelul societății, la acel moment. Și, mai ales, al mesajelor care au fost trimise în acea perioadă, din diverse motive.

Datorită spijinului care l-am avut de la specialiști de prima mână, sociologi, demografi, economiști care au venit în statistică, am reușit să ducem la bun sfârșit o acțiune de foarte mare importanță.

Aici aș vrea să introduc în discuție un cuvânt care eu consider, că este foarte important, reconciliere și legat de adevăr, transparență. Dacă nu există transparență, atunci este foarte greu să vii și să pui în discuție adevărul pe care îl emiți. Or, în această perioadă, asta am încercat. Nu știu cât se vede în afară, dar am încercat, pe cât posibil, să creez transparență, pe toate nivelurile de comunicare, întrucât statistica n-o trimit numai către cei care înțeleg statistica. Institutul trimite mesaje către toate categoriile. Noi asta am încercat în această perioadă: să creștem transparența, să dăm acces la toate datele statistice. Am dat accesul la această bază de date, să știți, din două motive. Primul motiv este unul personal, dacă pot să spun așa: până la urmă sunt universitar și mă uitam cu foarte multă dorință de a avea acces la aceste informații, dar costa foarte mult. Și atunci e firesc să-i dai cercetătorului acces la aceste baze de date. Al doilea, statistica oficială are nevoie de prieteni, are nevoie de mesageri pentru a transmite mesajele care sunt închise în acele cifre și de multe ori nu sunt dorite, nu sunt înțelese. A venit următorul pas, toate publicațiile, care sunt în număr de peste 170-180, sunt la liber, de trei, patru luni, pe site-ul Institutului de Statistică. Și al treilea pas pe care l-am făcut: am început, pentru fiecare publicație care este foarte tehnică să avem o prezentare foarte scurtă pentru cel care nu este profesionist în zona statisticii. Deci noi încercăm pe cât posibil să punem statistica oficială ca un pilon al democrației, întrucât statistica nu aparține guvernului, ci statistica este o instituție care oferă datele în egală măsură tuturor cetățenilor.

Acesta este spiritul statisticii oficiale, să știți, la nivel european în această perioadă. Deci nu oferă date pentru a afla adevărul sau pentru a forma adevărul din partea celor care elaborează politici publice, ci oferă date pentru a construi aceste politici, dar și pentru a fi judecate de cei care au puterea să le judece.

Vă rog să aveți încredere în datele oferite de statistică. În anul 2018 vom avea două publicații, zic eu, esențiale, pentru a înțelege statistica în cei 100 de ani. Prima este prezentarea României, a societății românești, în cifre statistice pe parcursul a 100 de ani, inclusiv perioada comunistă, în care au fost revăzute și au fost publicate cifre imediat după 1990, 1991. A doua este prezentarea evoluției statisticii oficiale românești în această perioadă și vom organiza mese rotunde în jurul unor personalități care au condus Institutul Național de Statistică. Sunt încercări ale noastre pentru a ne face utili, pentru a participa la acest proces de reconciliere și pentru a afla adevărul despre ceea ce înseamnă societatea românească.

