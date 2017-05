Un guvern de stânga mai puţin în UE

Premierul ceh Bohuslav Sobotka și-a anunțat marți demisia, care o antrenează și pe cea a guvernului pe care îl conduce, în urma unui conflict cu ministrul de finanțe, influentul miliardar Andrej Babis, suspectat de fraudă fiscală, transmite AFP. Andrej Babic a afirmat în mod repetat că nu a abuzat niciodată de funcția sa.

''Îi voi prezenta în scurt timp demisia mea președintelui Milos Zeman. Este inadmisibil ca Andrej Babis să rămână în postul de ministru de finanțe'', a declarat premierul social democrat, într-o conferință de presă. Premierul, lider al Partidului Social Democrat, anunțase că va vorbi despre soarta ministrului de Finanțe, însă la conferința de presă și-a anunțat demisia.

Acesta pare sa fie debutul frământărilor electorale din Cehia, unde alegerile parlamentare sunt programate în luna octombrie. În 2013, social-democrații reveneau la guvernare după opt ani, însă nu au reușit să obțină majoritatea decât cooptând partidul ANO, al miliardarului Babis, devenit ministru de Finanțe și vicepremier.

Babis, al doilea cel mai bogat om din Cehia, este deținătorul unor mari afaceri in agricultura. Este fiul unui nomenclaturist care a lucrat în comerțul exterior cehoslovac și a pășit pe urmele tatălui său. A fost acuzat în presa cehă de colaborare cu fosta poliție politică a regimului comunist și chiar de legături cu serviciile secrete sovietice. În 2011, Babis decide să intre în politică, înființând Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți (acronimul ANO înseamnă DA în limba cehă). Partidul explodează în sondajele de opinie înaintea alegerilor din 2013, după ce Babis a cumpărat cele mai importante două publicații din țară, acuzat fiind de influențarea grosolană a politicii editoriale. Doctrina partidului ANO este una confuză – în afara tonului populist omniprezent, Babis declară mereu că va susține mediul de afaceri ceh. ,,Avem o pseudo-democraţie în care te poţi duce la alegeri o dată la patru ani, alegi patru nume din lista de candidaţi şi asta este tot. După alegeri, politicienii dispar şi nu le mai pasă decât de propria persoană”, spunea Babis în 2013.

Acest partid al ”nemulțumitilor” nu și-a erodat deloc imaginea în cei aproape patru ani de guvernare. Dimpotrivă, a devenit cel mai popular partid din țară, devansându-i clar in sondaje pe social-democrat, cu șase luni înainte de alegeri. ANO este creditat cu 30% din voturi, in timp ce Partidul Social Democrat are doar puțin peste 12% și se află pe poziția a doua. Este limpede că Andrej Babis (sau ”Babisconi”, cum l-au poreclit cehii, datorită stilului sau extrem de direct) are mari șanse să fie viitorul premier al Cehiei.