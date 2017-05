Unde sunt urmele?

Pe listele speciale, la alegerile prezidenţiale, votează, de regulă, sub 5% din electorat. În 2009, acest procent a fost de 10% (un milion de voturi). Cine putea coordona aceste secţii de vot pe liste speciale? Secţiile aveau un preşedinte şi cinci delegaţi de partid. Numai unul era al partidului care îl susţinea pe Traian Băsescu. Cine îi putea face pe toţi ceilalţi patizani ai lui Geoană ”adepţi” ai înfrângerii lui?

Nu puteai manipula miile de secţii normale. Cele speciale, da, erau mai puţine. Aveai timp să-i studiezi informativ pe cei cinci şi să-i prelucrezi. Îţi trebuia şi un argument puternic, pe lîngă elementele de şantaj. Probabil acel element a fost inspirat de călătoria secretă a candidatului PSD la Moscova.

Dacă ar fi rămas 5% acel procent, ai fi avut 500 de mii de voturi repatizate aproximativ juma-juma. La 10%, puteai avea 500 de mii de voturi în plus repartizate la Băsescu. Un procent înseamnă 100 de mii de voturi, la 10 milioane de votanţi. 500 de mii de voturi în plus înseamnă plus de 5 procente. Cum le obţineai în lipsa ceor 500 de mii de alegători reali? Aveai nevoie de 500 de CNP-uri reale ale unor persoane care sigur nu mergeau la vot nici în ţară, nici în străinătate. Cin’ să fie, cin’ să fie? Romi plecaţi în străinătate şi fete intrate în reţele de prostituţie vest-europene. Cine să rezolve problema? Ministerul de Interne.

De aceea, după alegerile parlamentare din 2008, am avut o luptă grea pentru acest minister. De aceea PSD-ul l-a pierdut în 2009 şi a părăsit coaliţia de guvernare PDL-PSD. Acum, avem în arhive listele cu votanţii din aceste secţii speciale: un milion de CNP-uri.

Ce ar însemna studierea lor? O muncă de cercetare pe teren care ar bloca activitatea Ministerului de Interne pentru câteva luni. Circa 20 de mii de CNP-uri pe judeţ. Ce ai afla? Că 500 de mii de purtători ai acelor CNP-uri nu erau în ţară în 6 decembrie 2009, dar apar pe listele speciale din ţară.

În 2009, PSD a început demersuri de contestare a rezultatelor alegerilor pe 7 decembrie. La ora aceea, BEC nu anunţase încă numărul voturilor de pe listele speciale. Când o va face, peste câteva zile, demersurile de contestare erau deja blocate de CCR, care n-a aprobat decât renumărarea voturilor nule. Acele voturi nule fuseseră aranjate să indice o fraudă pro-Geoană. Aceea a fost lovitura magistrală concepută de cooperativa fraudei. Opinia publică şi-a pierdut interesul pentru renumărarea voturilor. Când BEC a anunţat cifrele oficiale, nu s-a mai mirat nimeni de cantitatea fără precedent a voturilor pe liste speciale.

Ce a urmat? PDL îl avea la mână pe Traian Băsescu. N-a mai oprit nimeni expansiunea accelerată a corupţiei politice la vârf.