Concedierile fac parte dintr-un set mai larg de măsuri de eficientizare a costurilor, explică Verchere pentru Profit.ro. Deja OMV Petrom a realizat 500 dintre reformele de personal.

„Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 şi 2027”, spune CEO-ul companiei.

Compania își dorește să economisească cu 150 de milioane de euro mai mult în 2027 decât în 2024. Pe lângă concedieri, restructurarea va afecta și serviciul propriu-zis. Se vizează un grad mai mare de simplificare și automatizare.

Per total, OMV va concedia 2.000 de angajați din cei 23.000 ai corporației. Cum în România își desfășoară activitatea 44% dintre angajații grupului, concedierile de aici vor ajunge la aproximativ 1.000 de persoane. Decizia vine în contextul în care OMV Petrom și-a majorat cu 2.000 numărul de salariați din România în 2024.

Inițial, OMV Petrom refuzase să comenteze situația, dar au spus că iau măsuri pentru micșorarea prețului carburantului. „Referitor la reducerea forţei de muncă, vă asigurăm că analizăm provocările legate de costuri. Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol”, transmitea OMV.