13 a fost cu ghinion pentru Rapid

Rapid a pierdut, aproape incredibil, meciul jucat luni seară pe teren propriu cu U Cluj, echipa pregătită de fostul jucător din Giulești, Ioan Ovidiu Sabău. Rapid a stopat la borna 13 seria meciurilor fără eșec, dar rezultatul este cu adevărat neașteptat, pentru că trupa lui Cristiano Bergodi părea a fi stăpână pe situație indiscutabil, pentru că reușise o rapidă desprindere pe tabelă la 2-0, goluri Papeau și Ioniță. Clujenii au reușit însă să înscrie chiar înainte de pauză, iar a doua repriză a fost un adevărat coșmar pentru apărarea de rumeguș a gazdelor. Greșelile comise au fost greu de imaginat la o echipă care are unul dintre cele mai bine puse la punct sisteme defensive din SuperLiga. La oaspeți, Ianis Stoica a făcut cel mai bun meci din acest sezon și el este cel care a marcat golul trei, care s-a dovedit a fi al victoriei. După meci, Cristiano Bergodi spunea că echipa sa nu a trecut testul de maturitate în fața unui adversar cu mare calitate.

„Puțină lipsă de maturitate. Am picat acest test. De la 0-2 nu se poate pierde, sunt prostii când se spune că 2-0 e un rezultat periculos. Am jucat altă repriză față de cum începusem.

Am luat mai multe contraatacuri în acest meci decât am făcut-o în tot campionatul. A fost un meci spectaculos, au fost prea multe ocazii, din această cauză am primit goluri, ne-am dezechilibrat în a doua repriză.

„E o repriză de uitat pentru noi, nu putem să primim așa goluri mai ales când jucăm acasă. Am avertizat băieții, dar eu sunt conducătorul. Am jucat prea deschis și nu ar trebui.

Aveam meciul în mână, dar nu păstram linia de fundași, înseamnă că am rămas în vestiar. Asta este, mergem înainte acum. Am încercat să băgăm și atacanți, pentru că trebuia să recuperăm rezultatul sau să câștigăm”.

Ioan Ovidiu Sabău: Nu mi-am scuturat jucătorii la pauză

De cealaltă parte Ioan Ovidiu Sabău e mulțumit de faptul că echipa sa nu a căzut la 2-0 și că a avut în primul rând forța mentală de a nu renunța și a crede până la capăt într-un rezultat bun.

„Multe goluri, meci frumos, noi am pregătit jocul să începem bine, să nu îi lăsăm să atace. Am pus presiune pe fundașii centrali.

Știam că vor începe foarte tare, că vor încerca să marcheze de la început. A venit acel gol, a trebuit să mă adaptez, să fac acea schimbare, să schimb sistemul, am reușit să înscriem în prima repriză, ceea ce ne-a dat moral, încredere”.

„Am reușit să înscriem în prima repriză ceea ce ne-a dat moral să credem. Ei au fost foarte buni, au jucători cu calitate și erau împinși de public. Intrând la pauză cu 1-2 am crezut foarte mult și am reușit.

„Sunt jucători de calitate, cu personalitate și nu îi intimează astfel de meciuri. Când ești condus cu 2-0 în minutul 25 te gândești să nu iei multe. Îți trec foarte multe prin minte și cu o echipă care arată bine”.

Sabău a explicat ce le-a spus jucătorilor la pauză: „Nu i-am scuturat, le-am zis să creadă mai mult, că pot să câștige acest joc. Am intervenit să reparăm anumite greșeli, să ne adaptăm imediat la un alt sistem de joc. Sunt momente când trebuie să găsești soluții. Lucrurile au ieșit de data asta așa cum trebuia”.