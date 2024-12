14 județe, sub cod galben de ceață

Atenție dacă porniți la drum. Meteorologii ANM au emis un cod galben de ceață valabil în 14 județe și avertizează că există risc de formare a poleiului.

Avertizarea nowcastig are valabilitate diferită. Ceața determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, local, iar izolat sub 50 de metri, ceea ce va duce la formarea poleiului, în funcție de condițiile locale.

Zonele vizate sunt:

– Județul Tulcea: Tulcea;

– Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Adâncata, Gheorghe Doja, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Cocora, Alexeni, Grindu, Sinești, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Moldoveni, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

– Județul Olt: Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Vădăstrița, Dăneasa, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Stoicănești, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Ștefan cel Mare, Cezieni, Mihăești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Seaca, Urzica; Scornicești, Colonești, Strejești, Verguleasa, Cârlogani, Vitomirești, Vulturești, Teslui, Cungrea, Spineni, Grădinari, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Făgețelu, Leleasca, Optași-Măgura, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana;

– Județul Dolj: Amărăștii de Jos, Celaru, Dioști, Teslui, Dobrotești, Amărăștii de Sus;

– Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Cornești, Răcari, Crevedia, Cojasca, Lungulețu, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Conțești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Produlești, Butimanu, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

– Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Mihăilești, Ghimpați, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Letca Nouă, Grădinari, Joița, Clejani, Mârșa, Iepurești, Cosoba, Bulbucata;

– Județul Teleorman: Videle, Botoroaga, Blejești, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Poeni, Gratia, Frăsinet, Siliștea, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Sârbeni, Moșteni, Purani, Crevenicu;

– Mun. Bucureşti; județul Ilfov ;

– Județul Botoşani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Avrămeni, Dersca, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Brăești, Săveni, Concești, Văculești, Lozna, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni, Bucecea;

– Zona joasă a județului Neamţ , respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;

– Județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Negomir, Vladimir, Borăscu, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Hurezani, Bărbătești;

– Județul Dolj: Filiași, Melinești, Murgași, Bulzești, Fărcaș, Tălpaș;

– Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

– Județul Argeş: Bârla, Ungheni, Stolnici, Căldăraru, Hârsești;