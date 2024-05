3 finale se joacă în această săptămână

Ne apropiem cu pași mari de startul EURO 2024, dar până la turneul final în care vom sta cu sufletul la gură pentru naționala României, mai avem de văzut meciuri de top din întrecerile continentale și interne.

În această săptămână vor avea loc mai multe meciuri interesante, dintre care se remarcă finala Europa League și finalele din Cupa Angliei și Cupa Germaniei. Programul partidelor este următorul:

22 mai, de la ora 22:00: Finala Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen

25 mai, de la ora 17:00: Finala Cupei Angliei dintre Manchester City și Manchester United

25 mai, de la ora 21:00: Finala Cupei Germaniei dintre Kaiserslautern și Bayer Leverkusen

Atalanta – Bayer Leverkusen

Miercuri se dispută, așadar, finala Europa League, pe stadionul Aviva din Dublin (Irlanda). Avem parte de un duel de top între două echipe care pun accent pe jocul ofensiv. Ne putem aștepta astfel la un meci cu multe goluri, având în vedere că niciuna dintre echipe nu cedează până în ultimul minut. Bayer Leverkusen a câștigat titlul în Bundesliga după un parcurs fantastic, în timp ce Atalanta luptă pentru pozițiile de Champions League din Italia.

Pe hârtie, Leverkusen este clar favorită. Nu doar că are lotul mai bun, dar și forma o recomandă. Acesta este și motivul pentru care la pariuri sportive este văzută cu șanse mult mai mari la succes decât Atalanta. Are cota 1.45 la Unibet (L1160657W000330 ONJN 18+ Joacă Responsabil) să câștige trofeul, iar italienii au 2.75. Pentru cotele la rezultat în timpul regulamentar, Atalanta are 4.25 să câștige, Leverkusen are 1.80, iar egalul are 3.70.

Manchester City – Manchester United

Derby-urile ne plac tuturor, iar un duel cum este cel al orașului Manchester nu trebuie ratat. Miza este și ea importantă, având în vedere că învingătoarea va ridica la final trofeul Cupei Angliei. În istorie, United a câștigat de 12 ori Cupa Angliei până acum, iar City de 7 ori.

Ce va fi în meciul de sâmbătă? Oricât ar fi de trist pentru fanii lui United, City este marea favorită a acestei confruntări. Drept dovadă că în ultimele 7 partide a învins-o de 6 ori pe United. Și nu puține meciurile au fost cu goluri multe. City i-a dat minim 3 goluri lui United în 4 din ultimele 6 partide. Se anunță astfel o zi complicată pentru fanii lui United. Și cotele la pariuri ne arată asta. Unibet îi oferă lui City cota 1.15 să câștige trofeul, iar United are 5.50. La victorie, City are 1.32, egalul are 5.30, iar succesul lui United are 8.45.

Kaiserslautern – Bayer Leverkusen

Obiectivul lui Xabi Alonso este să câștige trei trofee în acest sezon cu Leverkusen, iar la câteva zile de la finala Europa League are o nouă oportunitate pentru trofeu, Cupa Germaniei. Leverkusen o întâlnește pe Kaiserslautern, o divizionară secundă care a impresionat în această stagiune de Cupa Germaniei.

Atacul este principalul avantaj al lui Kaiserslautern, care i-a dat 3 goluri Herthei Berlin în sferturile de finală. Diferența este însă mare, iar Leverkusen pornește cu un avantaj uriaș. Are cota 1.05 să ridice trofeul, în timp ce Kaiserslautern are cota 10.00. Cât privește cotele 1X2, Leverkusen are 1.17, egalul are 8.00, iar succesul lui Kaiserslautern are 12.50.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment și sunt preluate din oferta Unibet. La acest operator, utilizatorii pot miza pe o gamă uriașă de evenimente, cu sute de selecții pentru fiecare partidă. În același timp, ei pot beneficia de cele mai tari promoții.