3 martie – 3 meciuri tari în fotbalul european

În finalul acestei săptămâni, poți vedea trei meciuri de top în campionatele din Europa. Derby-urile stârnesc orgolii mari între jucători și suporteri, iar weekendul care urmează nu este lipsit de confruntări spectaculoase.

Polul de interes major este generat de derby-ul orașului Manchester, dintre City și United. Însă, în același timp, vom putea vedea alte partide interesante în Serie A, unde se dispută meciul dintre Napoli și Juventus Torino, dar și în La Liga, între Athletic Bilbao și FC Barcelona.

Programul acestor meciuri este următorul:

Duminică, de la ora 17:30: Manchester City – Manchester United

Duminică, de la ora 21:45: Napoli – Juventus Torino

Duminică, de la ora 22:00: Athletic Bilbao – FC Barcelona

City are un obiectiv clar: victoria cu United

Lupta pentru titlu din Premier League se anunță mai complicată decât părea, după pașii greșiți pe care Manchester City i-a făcut în toamnă. În clasament, formația antrenată de Pep Guardiola este abia pe poziția a doua, cu 59 de puncte, unul sub Liverpool. Duminică, „cetățenii” o vor întâlni pe Manchester United, grupare aflată tocmai pe locul 6.

Având în vedere poziția din clasament și diferența de valoare, e clar că favorita certă este Manchester City. Acest lucru este relevat și de cotele la pariuri sportive fotbal de pe Unibet, unde City are 1.34 la victorie, United are 9.00, iar egalul are 5.80. Totuși, pentru a obține o cotă mai bună, poți lua în calcul o selecție în care City câștigă și ambele echipe marchează, având în vedere că este, totuși, un derby. Lăsând la o parte eșecul din meciul cu Fulham, și Manchester United este o echipă care înscrie în ultima perioadă și are o șansă bună să o facă și în poarta lui City.

Napoli caută luminița de la capătul tunelului

După un sezon în care a devenit campioană în Serie A, Napoli are un parcurs de coșmar și este departe de pozițiile care duc în cupele europene, schimbând recent și antrenorul. Conducerea încearcă din răsputeri să ridice echipa, însă pe Napoli o așteaptă un nou meci dificil, contra celor de la Juventus Torino, care traversează, la fel, o formă oscilantă și ocupă locul secund în clasamentul din Serie A.

Napoli se montează cumva când o întâlnește acasă pe Juventus și a câștigat ultimele cinci partide contra torinezilor. Ținând cont de forma slabă în care Napoli se află, poți să încerci însă o selecție pe ambele echipe marchează. Cât privește cotele 1X2, Unibet îți oferă 2.50 pentru succesul lui Napoli, 3.05 pentru cel al lui Juventus și 3.20 pentru egal.

FC Barcelona are un moral bun contra lui Athletic Bilbao

FC Barcelona are șanse mici la titlu în acest sezon, însă Xavi a afirmat că gruparea catalană va da totul în speranța că handicapul de opt puncte față de Real Madrid va fi recuperat. Este dificil, ținând cont de forma arătată de Real Madrid, dar catalanii sunt dispuși să lupte. Iar pentru FC Barcelona urmează un nou meci cu greutate, în deplasare la Athletic Bilbao. Bascii sunt pe locul 5 în clasament, cu 49 de puncte, iar obiectivul este clasarea pe un loc care să ducă în Champions League.

Chiar dacă pe San Mamés se câștigă greu, FC Barcelona are amintiri plăcute din duelurile cu Athletic Bilbao. A câștigat ultimele patru meciuri de campionat contra bascilor, de fiecare dată fără să primească gol. În aceste condiții, succesul FC Barcelona este o altă alegere interesantă pentru cei care joacă la pariuri sportive, mai ales că trupa lui Xavi are un moral bun după 4-0 din ultima rundă cu Getafe. Unibet oferă cota 2.55 pentru succesul Barcelonei, egalul are 3.60, iar succesul gazdelor are 2.85.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.