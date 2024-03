30-31 martie: City vs. Arsenal, Der Klassiker și Real vs. Bilbao

În acest final de săptămână, se reiau meciurile din campionatele importante. Competițiile interne au fost întrerupte pentru confruntările echipelor naționale, însă, de la finalul acestei săptămâni, vom putea urmări câteva meciuri de top.

Printre cele mai așteptate partide se află derby-ul Germaniei, dintre Bayern München și Borussia Dortmund, dar și o confruntare cu implicații majore în lupta pentru titlu din Premier League, între Manchester City și Arsenal Londra. Real Madrid, deținătoarea recordului de trofee Champions League, o va întâlni pe Athletic Bilbao.

Programul meciurilor este următorul:

Sâmbătă, de la ora 19:30: Bayern München – Borussia Dortmund

Duminică, de la ora 18:30: Manchester City – Arsenal Londra

Duminică, de la ora 22:00: Real Madrid – Athletic Bilbao

Bayern München – Borussia Dortmund: Spectacolul e garantat

În ultimii ani am putut vedea o mulțime de dueluri spectaculoase între Bayern München și Borussia Dortmund și ne așteptăm ca situația să se repete și de această dată. Clasamentul arată că ambele echipe au un sezon slab. Bayern München vine după un sezon cu multe probleme și este pe locul doi, la 10 puncte de liderul Bayer Leverkusen. Dortmund este pe 4, la 20 de puncte de prima poziție.

Bayern pornește însă de departe cu prima șansă, având în vedere că a învins-o în ultimele șapte meciuri de acasă pe Dortmund. Iar pasionații de pariuri sportive pot miza și că bavarezii vor avea Peste 5.5 cornere, așa cum s-a întâmplat în ultimele 14 meciuri de acasă. Cota pentru victoria lui Bayern și selecția pe cornere este mai mult decât atractivă la Unibet. În ceea ce privește cotele la victorie, Bayern are 1.43 să se impună, egalul are 5.60, iar succesul lui Dortmund are 6.10.

Manchester City – Arsenal: Derby-ul rundei în Premier League

Cel mai așteptat meci al etapei din Premier League pune față în față două dintre echipele care luptă pentru câștigarea titlului. Ambele echipe sunt prezente în sferturile din Champions League, dar luptă și pentru titlu. Arsenal este pe primul loc, cu 64 de puncte, unul peste echipa lui Pep Guardiola.

City se mândrește cu șapte victorii la rând acasă împotriva lui Arsenal și pornește cu prima șansă la victorie. Are cota 1.89, în timp ce egalul are cota 3.90. Succesul lui Arsenal are cota 4.10. Va fi un meci interesant, în care spectacolul va fi cu siguranță prezent.

Real Madrid – Athletic Bilbao: Gazdele au un (nou) sezon de vis

Real Madrid impresionează atât în campionat cât și în Champions League. Se pregătește să câștige un nou titlu, iar avansul de opt puncte pe care îl are față de FC Barcelona ar trebui să fie confortabil în acest final de stagiune. Real nu vrea să reducă însă turația și caută victoria în meciul cu Athletic Bilbao. Adversara este incomodă, din moment ce ocupă locul 4 în clasamentul din La Liga.

Totuși, Real Madrid este de departe favorită și are cota 1.58 să ia cele trei puncte. Egalul are cota 4.35, iar succesul oaspeților are 5.75. Un pont de luat în calcul este Bilbao nu va înscrie, având în vedere că a reușit acest lucru o singură dată în ultimele cinci meciuri contra lui Real Madrid.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.