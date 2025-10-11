80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor. Paradă militară de amploare în Coreea de Nord

Coreea de Nord a prezentat un nou vehicul hipersonic şi rachete balistice intercontinentale (ICBM) în cadrul paradei militare organizate vineri seara, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord.

Arma hipersonică Hwasong-11Ma şi racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, pe care presa de stat le-a numit „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare” al Phenianului, s-au numărat printre arsenalul de arme nord-coreene prezentat în cadrul paradei nocturne din Piaţa Kim Ir Sen din Phenian.

Celebrarea a avut loc la o lună după ce liderul Kim Jong Un a obţinut o victorie diplomatică importantă, participând la Beijing la o paradă militară chineză de amploare, unde a avut ocazia rară de a sta alături de doi dintre „greii” de pe scena internaţională – liderii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, remarcă CNN.

Kim a ieşit din această vizită cu legături strategice mai profunde şi cu o prietenie reînnoită cu China, patronul politic şi economic de lungă durată al Coreei de Nord, precum şi cu o vigoare sporită pentru a-şi continua programul de rachete şi arme nucleare.

De la acea întâlnire de la Beijing, presa de stat de la Phenian a prezentat articole despre sisteme de arme nord-coreene noi sau îmbunătăţite, printre care Hwasong-11Ma, cu o ogivă hipersonică manevrabilă, şi Hwasong-20.

Hwasong-11Ma a fost văzută pentru prima dată la o expoziţie militară la Phenian, în urmă cu o săptămână.

Armele din seria Hwasong-11 sunt rachete balistice cu rază scurtă de acţiune (SRBM) bazate pe rachetele ruseşti Iskander, care au fost utilizate pe scară largă în atacurile devastatoare ale Moscovei asupra Ucrainei.

Coreea de Nord pare să fi echipat noul model 11Ma cu o ogivă transportată într-un vehicul de propulsie, practic un planor aplatizat şi prevăzut cu aripi care permite ogivei să urmeze o traiectorie eratică spre ţintă, făcând-o dificil de detectat şi de lovit cu rachete defensive.

Se numeşte hipersonică deoarece poate efectua aceste manevre în timp ce se deplasează cu o viteză de peste cinci ori mai mare decât cea a sunetului.

Regimul Kim testează vehicule hipersonice de planare cel puţin din septembrie 2021. Însă un test efectuat în ianuarie 2024 a utilizat o rachetă de propulsie cu combustibil solid, spre deosebire de rachetele cu combustibil lichid utilizate în testele anterioare.

Rachetele cu combustibil solid pot fi transportate mai uşor şi lansate mai rapid – în câteva minute – faţă de versiunile cu combustibil lichid, ceea ce le face mai greu de neutralizat.

Coreea de Nord s-ar putea să fi beneficiat de lecţiile învăţate de la aliata sa Rusia, care a utilizat versiunea lansată din aer a rachetei Iskander – Kinjal – în Ucraina. Însă, potrivit unui raport din august al Serviciului de Investigare al Congresului SUA, o serie de analişti s-au arătat sceptici faţă de afirmaţiile Rusiei cu privire la eficacitatea rachetei Kinjal.

La începutul acestui an, Coreea de Nord a anunţat că o nouă rachetă cu tracţiune mare, care ar urma să propulseze racheta, a trecut testele finale.

Între timp, apariţia rachetei Hwasong-20 cu capacitate nucleară a fost o premieră. Este cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală a Coreei de Nord.

Pe de altă parte, scrie CNN, este posibil ca ceea ce s-a văzut la parada militară de vineri să fi fost doar un container de transport al armei, aşezat pe un vehicul de transport şi lansare cu 11 axe, întrucât Phenianul nu a anunţat încă teste de zbor.

Acest motor, care este alimentat cu combustibil solid şi fabricat din materiale compozite din fibră de carbon, a fost testat de nouă ori la sol, potrivit presei de stat nord-coreene. KCNA a afirmat că motorul va fi utilizat şi pe racheta balistică intercontinentală Hwasong-19, care a fost testată în zbor şi despre care experţii consideră că are o rază de acţiune suficientă pentru a lovi orice ţintă din Statele Unite.

Racheta balistică intercontinentală a părut să încheie parada din Piaţa Kim Ir Sen de vineri noapte. „Spectatorii au izbucnit în urale entuziaste când coloana cu rachete balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare al RPDC, a intrat în piaţă, umplând pista”, a relatat agenţia oficială nord-coreeană KCNA, folosind iniţialele denumirii oficiale a ţării, Republica Populară Democrată Coreeană.

În timp ce noile rachete au fost ceea ce observatorii occidentali erau dornici să vadă, parada a prezentat şi tancurile de luptă principale modernizate, denumite Cheonma-20. Tancurile, cu „o capacitate de lovire extraordinară şi un sistem de protecţie fiabil, au traversat piaţa cu voinţa de a anihila inamicii”, a relatat propaganda de stat.

Între formaţiuniile militare de la paradă s-au numărat şi trupele nord-coreene care au luptat împotriva Ucrainei contribuind la expulzarea forţelor Kievului din regiunea rusă Kursk. Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Securitate al ţării şi una dintre vocile agresive de la Kremlin, s-a numărat printre demnitarii străini prezenţi la parada de la Phenian.