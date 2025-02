A donat 63 de litri de sânge, dar acum e interzisă

Asistenta de laborator Camelia Săbădean, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureș, a fost interzisă la donare la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureş.

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureş susţin că decizia excluderii de la donare a Cameliei Săbădean a fost luată „de un medic” şi că ar fi avut la bază o anumită problemă de comportament a acesteia.

„Sunt donatoare de sânge de 35 de ani, am donat de 140 de ori, aproape 63 de litri, pentru că întotdeauna am considerat că donarea de sânge este un gest umanitar esenţial, vital, salvator de vieţi. În urmă cu aproximativ o jumătate de an am aflat că sunt exclusă definitiv din lista donatorilor eligibili de sânge la Târgu Mureş, adică sunt scoasă definitiv de la donare. Şi încercarea mea de a afla care este cauza legală pentru această excludere s-a soldat cu un eşec, adică am fost ignorată. Cu toţii cunoaştem criteriile eligibilităţii de sânge, cu numărul de kilograme, cu hemoglobina, cu bolile transmisibile, iar motivele legale de excluderea donatorilor de la donare sunt nedeclararea de către donator a unei boli transmisibile, ceea ce constituie o infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la şase la trei ani şi donarea în scopul obţinerii de foloase materiale, ceea ce constituie o contravenţie care se pedepseşte cu o amendă de la 500 la 1.500 de lei. Nu mă încadrez în aceste probleme legale de interzicerea donării”, a declarat marţi, presei, Camelia Săbădean.

Asistenta a spus că, după ce a donat în 4 ianuarie, în 4 martie şi la începutul lunii mai 2024, în data de 5 august 2024 s-a prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş pentru a se programa la donare pentru a doua zi, ocazie cu care i s-a spus de la registratură că fişa ei nu mai este în acel loc şi că fosta directoare a centrului, Dana Florea, ar fi scos-o definitiv de la donare.

Camelia Săbădean a precizat că analizele medicale de la donarea precedentă din luna mai nu indicau nicio problemă medicală, însă i s-a comunicat că decizia ar fi fost legată de o dispută verbală pe care a avut-o cu un portar, în luna ianuarie 2024.

„În ianuarie 2024 mi s-a părut că portarul are un comportament necorespunzător şi chiar am spus doamnelor doctor că mi se pare că acest portar nu se comportă cum trebuie (…). Mi-au mulţumit la momentul acela pentru că primiseră mai multe reclamaţii cu privire la comportamentul acestuia, motiv pentru care ulterior s-a acceptat demisia în urma unor reclamaţii de la donatori. Pe urmă, am mai donat încă de două ori. Deci motivul excluderii mele trebuia căutat între luna mai şi luna august, data de 5 august. Imediat am spus cu voce tare, ‘da, acum ştiu de ce m-a exclus, pentru că am susţinut în campania electorală pe actualul primar, care este un donator de sânge’. Întotdeauna voi susţine un donator de sânge, un om care promovează donarea de sânge, care face campanii de donare de sânge”, a susţinut Camelia Săbădean.

După ce a fost interzisă la donare la Târgu Mureş, Camelia Săbădean a donat la Bistriţa-Năsăud.

„La Bistriţa mi-au cerut o adeverinţă de la medic să dovedesc că sunt sănătoasă şi la începutul lunii noiembrie am donat. La Bistriţa am făcut cea de-a 140-a donare, am fost primită foarte bine de către un colectiv empatic, profesionist şi am ajuns acasă la ora 20,30, congelată, dar fericită că mi-am îndeplinit obiectivul”, a afirmat Camelia Săbădean.

Marinela Lazăr, psiholog în cadrul Centrului de Transfuzii Sanguine din Târgu Mureş, a precizat că nu poate comenta admiterea sau respingerea de la donare a unei persoane şi că o astfel de decizie se ia de către un medic.

„În România, legea sângelui prevede că donarea de sânge este un act anonim, benevol şi neremunerat. Deci, în aceste condiţii eu nu pot să comentez admiterea sau respingerea de la donare a unei persoane. Este o chestie strict personală care se bazează pe decizia unui medic, o decizie care nu poate fi contestată de alt coleg sau revizuită, decât atunci când există motive temporare de excludere de la donare. Vis-a-vis de acest lucru, repet, nici măcar regulamentul european care ne impune nişte restricţii nu ne permite să comentăm nişte date ale unei persoane. Legat de evidenţe, pot să vă spun sigur că avem evidenţe foarte vechi, evidenţe care sunt ţinute la noi zeci de ani şi care nu dispar. Deci nu pot să dispară (…). Asta este decizia instituţiei pe care ne-o asumăm şi nu putem să comentăm acest lucru. Dacă o persoană este nemulţumită sau se consideră neîndreptăţită, probabil că are motivele ei, nu le cunosc, nu pot să le comentez. Încă o dată vă repet, donarea în România este un act anonim (…). Nu comentez cazul în speţă, nu-l cunosc foarte bine, atâta ştiu doar că este hotărârea unui medic şi o hotărâre pe care eu nu pot să o comentez”, a spus Marinela Lazăr.

Reprezentanta CTS Târgu Mureş a subliniat că donatorii pot fi admişi sau respinşi de la donare din cauze medicale, dar că „există şi alte cauze, comportament sau alte probleme de genul acesta” şi că decizia trebuie comunicată persoanei.

„Eu aş încălca legea dacă aş comenta admiterea sau respingerea de la donare a unei persoane (…). Ea, aici, la noi, a fost exclusă de la donare (…). La noi este exclusă din evidenţele de la donare, în concluzie, nu mai poate să doneze la noi. Dacă a fost admisă în altă parte, înseamnă că au admis-o, este donator acolo, este problema ei până la urmă. Cum v-am spus, poate să fie temporară sau definitivă această excludere. Vă rog să parcurgeţi tot ordinul respectiv şi o să vedeţi că i se impun anumite reguli de comportament sau de altă natură donatorului. Deci donatorul nu are strict numai aceste contraindicaţii medicale, trebuie să îndeplinească şi o sumă de criterii (…). Eu ştiu că imediat după acel incident, sau mă rog, cum vreţi să-l numiţi dumneavoastră, a fost exclusă de la donare. Deci nu a mai donat din acel moment”, a mai afirmat Marinela Lazăr.

Chipul Cameliei a fost proiectat pe clădirile comerciale din Times Square din New York, fiind considerată eroină pentru numărul de vieţi salvate prin gestul ei de a dona sânge în mod constant.