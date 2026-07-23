Piedone promite sprijin politic pentru Ciprian Ciucu și renunță la cursa pentru Primăria Capitalei din 2028

Pactul politic, direcția PNRR și alegerile din 2028

Unul dintre cele mai importante anunțuri făcute de Cristian Popescu Piedone este decizia de a nu mai candida pentru funcția de primar general al Capitalei la alegerile din 2028. Acesta i-a transmis lui Ciprian Ciucu că direcția sa politică s-a schimbat, obiectivul principal fiind acum consolidarea noului său proiect politic, PNRR, și accederea acestuia în Parlamentul României. Liderul politic susține că, potrivit unor cercetări interne recente, partidul pe care îl conduce se bucură de o intenție de vot de aproximativ 28% în București, rezultat care îi obligă la maximă seriozitate.

Înțelegerea dintre cei doi lideri presupune un sprijin politic reciproc în Consiliul General. Consilierii excluși recent din PUSL, care se vor alătura proiectului PNRR, vor asigura primarului general majoritatea și stabilitatea necesare pentru a evita blocajele generate de interese politice mărunte. Piedone a subliniat că acest pact nu reprezintă „un cec în alb sau o înțelegere ascunsă”, ci un angajament bazat pe respect și responsabilitate, condiționat de o singură regulă: respectarea cuvântului dat față de bucureșteni.

Prioritățile administrative convenite pentru București

Discuția dintre președintele PNRR și primarul general a atins cele mai sensibile puncte ale infrastructurii și serviciilor publice din București, stabilindu-se un plan comun de acțiune.

Termoficarea a fost considerată cea mai gravă urgență a orașului. Ambele părți au convenit să își unească forțele politice și administrative pentru a accelera lucrările de reabilitare a rețelei, astfel încât cetățenii să nu mai tremure de frica lipsurilor în sezonul rece.

În ceea ce privește transportul public, s-a discutat despre necesitatea ca Societatea de Transport București (STB) să devină mai sigură, predictibilă și eficientă, aducându-și standardele la nivelul unui oraș european.

Referitor la Compania Municipală Parking, a fost subliniată nevoia urgentă de a construi parcări supraetajate, pe verticală, pentru a elibera trotuarele și spațiile verzi ocupate haotic de autoturisme, solicitându-se un rol activ din partea companiei.

Totodată, a fost analizată situația Companiei Eco Igienizare și a spațiilor verzi. S-a convenit asupra importanței deratizării, dezinfecției și dezinsecției corespunzătoare, precum și asupra valorificării oricărui petic de asfalt ce poate fi transformat într-o zonă verde plantată cu arbori.

Colaborarea cu Sectorul 5 și mesajul de final

Un alt punct central al întâlnirii l-a reprezentat colaborarea eficientă dintre Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone. Primarul general a apreciat viziunea edilului de sector, dând ca exemplu de bune practici proiectele de reabilitare urbană din cartierul 13 Septembrie și planurile viitoare pentru zona Panduri – Tudor Vladimirescu. Ciprian Ciucu a afirmat că acest model de cooperare ar trebui preluat și de celelalte sectoare, punctând că orașul nu poate funcționa optim când instituțiile se luptă între ele.

În încheierea mesajului său public, Cristian Popescu Piedone a lansat un avertisment direct, dar constructiv, către primarul general: „Domnule primar general, dacă vă țineți cuvântul, mi-l voi ține și eu! Pentru București. Pentru stabilitate. Pentru oameni.”

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