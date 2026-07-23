Decizie istorică în Bulgaria. Curtea de Casație aprobă schimbarea sexului în acte după cinci ani de blocaj

Respingerea argumentelor pur morale și religioase

În motivarea uneia dintre hotărâri, magistrații bulgari au explicat extrem de clar că respingerea cererilor de schimbare a sexului reprezintă o inegalitate de tratament inacceptabilă. Această inegalitate se manifestă atunci când refuzul autorităților este fundamentat exclusiv pe o concepție strict biologică a sexului, pe convingeri religioase, pe percepții morale subiective sau pur și simplu pe lipsa unei legislații naționale detaliate.

Prin aceste decizii, instanța transmite un mesaj ferm că drepturile fundamentale nu pot fi îngrădite de lipsa de acțiune a legiuitorului sau de prejudecăți, oferind astfel o recunoaștere persoanelor transgender care se confruntau cu un vid legislativ.

Izolarea Bulgariei în rapoartele Uniunii Europene

Până la acest moment, blocajul juridic plasase statul bulgar într-o poziție de izolare la nivel continental. Un raport publicat în septembrie 2025 de Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene a tras un semnal de alarmă. Documentul arăta că Bulgaria, alături de Ungaria, rămăseseră singurele state membre ale Uniunii care refuzau să ofere cetățenilor lor orice cale legală și oficială pentru recunoașterea juridică a genului, forțând astfel mâna judecătorilor să caute soluții în afara granițelor naționale, scrie news.ro.

Cum a reușit justiția europeană să spargă impasul intern

Istoricul acestui lung blocaj administrativ a început în anul 2020. Atunci, Curtea de Casație a inițiat o procedură internă menită să unifice jurisprudența națională, acțiune care a avut un efect de domino negativ, ducând la suspendarea temporară a tuturor dosarelor aflate pe rol pe această temă. Situația s-a agravat în 2023, când aceeași instanță supremă a decretat că legislația internă nu permite absolut deloc modificarea datelor personale, precum sexul, numele sau numărul de identificare personal pentru persoanele transgender.

Decizia a venit prin curajul unor judecători bulgari de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, considerând că legile naționale încalcă normele comunitare. Situația s-a deblocat definitiv la 12 martie anul curent, când CJUE a stabilit clar că dreptul european interzice acele legislații naționale care împiedică actualizarea datelor cetățenilor, în special atunci când aceștia doresc să își exercite dreptul de liberă circulație și ședere în altă țară din UE. Instanța europeană a stipulat explicit că judecătorii naționali pot și trebuie să ignore interpretările instanțelor supreme interne dacă acestea blochează aplicarea corectă a dreptului european.

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