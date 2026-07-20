Cum se joacă Bulgaria cu avioanele SUA si eliminarea vizelor

Guvernul bulgar va cere luni aprobarea parlamentului pentru ca opt avioane militare americane de realimentare să fie desfășurate pe un aeroport militar, a declarat prim-ministrul Rumen Radev. Potrivit Novinite, premierul Rumen Radev a criticat deciziile precedentelor guverne, care au permis staționarea avioanelor de realimentare ale SUA pe aeroportul civil din Sofia. În plus, precedentele guverne nu au cerut aprobarea parlamentului, așa cum cere legea.

Staționarea avioanelor contra eliminării vizelor

Guvernul Radev a scurtat perioada de staționare a avioanelor americane până pe 30 iunie. Decizia a fost parte dintr-o încercare nereușită de a obține intrarea în programul Visa Wavier al SUA. România a fost exclusă în urmă cu un an din acest program. Premierul Rumen Radev a condiționat rămânerea avioanelor americane în Bulgaria de eliminarea obligativității vizelor americane pentru cetățenii bulgari. În urma refuzului guvernului SUA, Radev a decis ca avioanele americane de realimentare să plece din Bulgaria până pe 30 iunie.

Avioanele SUA revin, de data aceasta pe un aeroport militar. Se întâmplă pe fondul intensificării atacurilor dintre Statele Unite și Iran, ruperea acordului interimar de încetare a focului semnat acum o lună. Aceasta ceea ce provoacă temerea revenirii la un război total. Și Israelul se pregătește ca pe teritoriul său să sosească avioane americane de realimentare suplimentare, a declarat duminică un oficial militar israelian.

Escaladarea conflictului cu Iranul readuce avioanele americane

Statele Unite au început să redisloce avioane de luptă de la bazele militare din Europa către Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor în creștere din regiune, relatează The Wall Street Journal. Potrivit publicației, Washingtonul trimite avioane F-35 și F-16, precum și aeronave de realimentare în zbor, pentru a întări capacitățile Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) și pentru a consolida descurajarea în fața Iranului. Autoritățile americane nu au oferit detalii despre misiunile acestor aeronave.

Statele Unite au informat Israelul că intenționează să își intensifice campania militară împotriva Iranului în următoarele zile, a relatat, pe 19 iulie, postul public israelian KAN, potrivit agenției Anadolu. Citând surse din serviciile de securitate israeliene și americane, KAN susține că Washingtonul a transmis autorităților de la Tel Aviv că preferă ca Israelul să nu fie implicat în actuala etapă a escaladării, în pofida discuțiilor privind posibile scenarii de represalii iraniene împotriva statului israelian.

Cum au devenit avioanele americane o temă electorală în Bulgaria

În timpul campaniei electorale pentru alegerile din luna aprilie, prezența avioanelor militare americane pe aeroportul civil din Sofia a devenit un subiect politic tot mai sensibil. Aeronavele puteau fi văzute cu ușurință de pasagerii care tranzitau cel mai mare aeroport din Bulgaria. Au alimentat și dezbaterea privind posibilitatea ca capitala Bulgariei să devină o țintă legitimă pentru rachetele balistice iraniene. Grupările politice pro-ruse au pus sub semnul întrebării implicarea guvernului bulgar în operațiunea desfășurată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Bulgaria se retrage din Coaliția de Voință

După alegerea sa în funcția de prim-ministru, Radev a adus rapid subiectul în spațiul public și a încercat să câștige capital politic în rândul susținătorilor săi, prezentându-se drept un apărător ferm al intereselor naționale ale Bulgariei. El a anunțat că i-a înaintat președintelui Donald Trump ceea ce a descris drept o ofertă politică: menținerea avioanelor americane la Sofia în schimbul eliminării obligativității vizelor pentru cetățenii bulgari.

Apoi, pe 14 iulie, premierul Radev a anunțat că Bulgaria se retrage din Coaliția de Voința pentru Ucraina. El nu a participat la summitul Coaliției, organizat la Paris. ”Nu cred că locul Bulgariei este în Coaliția de Voință. Nu facem parte dintr-o coaliție care face presiuni pentru continuarea ajutorului financiar și militar către Ucraina”, a precizat Rumen Radev.