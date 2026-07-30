A doua alertă cu bombă în Portul Constanța în doar 24 de ore

Portul Constanța a fost vizat joi de o nouă alertă cu bombă, ținta fiind sediul Autorității Navale Române. Este a doua zi consecutivă de mobilizare a pirotehniștilor, după ce miercuri o amenințare falsă a evacuat Terminalul de Pasageri.

Stefan Lupu - Reporter special
A doua alertă cu bombă în Portul Constanța în doar 24 de ore

Portul Constanța a fost vizat joi de o nouă alertă cu bombă, ținta fiind sediul Autorității Navale Române. Este a doua zi consecutivă de mobilizare a pirotehniștilor, după ce miercuri o amenințare falsă a evacuat Terminalul de Pasageri.

O nouă alertă cu bombă a pus pe jar autoritățile din Portul Constanța joi, 30 iulie 2026, ținta vizată de această dată fiind sediul Autorității Navale Române (ANR). Este a doua zi consecutivă în care serviciile de urgență sunt alertate la nivel maxim, după ce miercuri o amenințare similară a dus la închiderea temporară și evacuarea Porții 1 și a Terminalului de Pasageri. Alerta s-a dat în zona Danei 0.

Desfășurarea forțelor de ordine și evacuarea clădirii

Imediat după înregistrarea noului mesaj de amenințare, autoritățile au declanșat planul de urgență, iar personalul aflat în clădirea ANR a fost scos din zonă pentru a evita orice risc. Specialiștii pirotehniști au preluat controlul perimetrului cu scopul de a scana minuțios fiecare încăpere.

Deși indiciile arată spre un nou atac hibrid menit exclusiv să inducă teama și să blocheze activitatea, protocoalele anti-tero impun o verificare exhaustivă. Niciun angajat nu se poate întoarce la locul de muncă până când experții nu declară oficial că spațiul este complet sigur.

Cronologia celor întâmplate

Confrom informațiilor Digi24, la orele 11:30, un angajat al Portului Constanța a primit un mesaj de amenințare cu bombă. Este, conform sursei, un mesaj asemănător cu cel primit ieri, mesajul care a declanșat evacuarea portului. Începând cu ora 12:00, conform surselor, manevrele de ieșire/intrare în Port au fost suspendate și a fost evacuată clădirea Autorității Navale Române (ANR). La ora 13:00, conform sursei anterior citate, portul își desfășoară activitatea în condiții normale.

Atacuri cibernetice din străinătate și utilizarea Inteligenței Artificiale

Situația de joi este o continuare directă a evenimentelor de miercuri, 29 iulie, când zona Porții 1, mai exact Dana 0, a fost izolată de forțele de ordine. Persoanele prezente în terminal au fost direcționate atunci spre parcarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (APC).

Referitor la primul incident, Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța, a explicat că autorul nu este o persoană fizică ce a sunat direct, ci a fost utilizată tehnologia modernă. Concret, la numărul 112 a fost redat un mesaj vocal creat prin intermediul unui program de Inteligență Artificială, care semnala prezența unor dispozitive periculoase.

Investigațiile preliminare au scos la iveală detalii alarmante despre originea acestor atacuri de tip „swatting”. Apelurile automate au fost inițiate de peste hotare, semnalul fiind localizat de anchetatori pe servere aflate în Ucraina și Polonia.

Un mesaj conceput pentru a crea panică generală

Textul transmis de atacatorii anonimi a fost formulat într-un mod agresiv, menit să maximizeze panica. Vocea generată de calculator avertiza că în incinta portuară și în terminal au fost ascunse mai multe bombe camuflate în obiecte banale. Mesajul se încheia cu un avertisment dur, precizând că timpul este insuficient pentru descoperirea lor și somând persoanele să fugă pentru a evita o tragedie, relatează ziuaconstanța.ro.

Mai jos, redăm mesajul:

„Există mai multe bombe plantate în clădirea Portului și în terminalul pasagerilor și sunt deghizate în mai multe obiecte. Așa că nu vei avea timp să le găsești înainte să explodeze. Dacă nu vrei să te rănești, mai bine să pleci.”

Știre în curs de actualizare…

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