A făcut ce-a făcut…Dorin Chioțea, redactor-șef la Libertatea

Dorin Chioțea a fost numit în funcția de redactor-șef al publicației Libertatea, începând cu luna iunie, potrivit unui anunț făcut de Ringier angajaților joi, 27 mai, conform unor surse din interiorul companiei pentru HotNews.ro.

Numirea a fost ulterior anunțată de Ringier și printr-un comunicat pe site-ul companiei.

Numirea vine în ziua în care Dorin Chioțea a anunțat că încetează colaborarea cu TVR după șapte ani petrecuți la postul public de televiziune.

„Șapte ani în serviciul public au însemnat pentru mine o călătorie extraordinară. TVR este o uzină de conținut unde mulți profesioniști redutabili au pasiune, sacrificiu și visuri frumoase. Tocmai de aceea am oferit totul acestui angajament în care nu am fost singur, primind în schimb satisfacții imense. Evident, au existat și momente amare, dar prefer să port în suflet oamenii buni, demni și curați de la care am acumulat spirit și profesie”, a scris Chioțea pe Facebook.

El mai precizează că „motivul pentru care merg mai departe ține de o provocare importantă”, dar spune că va anunța „foarte curând” unde merge mai departe.