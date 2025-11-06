A început programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice

Și-au depus dosare de finanțare atât pentru mașini noi pe benzină, cât și pe GPL, numărul fiind mult mai mic pentru cele electrice.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei.

Reamintim fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

„În contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice”, a informat recent AFM.

Detalii despre programul Rabla, găsiți în ghidul de finanțare – publicat de Ministerul Mediului.