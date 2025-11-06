A început programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei.

De L.V.
A început programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei.

Aproape 4.000 de  persoane erau deja înscrise în aplicația informatică,  începând cu ora  10.00,  pentru a-și cumpăra prin programul Rabla mașini noi, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu.

Și-au depus dosare de finanțare atât pentru mașini noi pe benzină, cât și pe GPL, numărul fiind  mult mai mic pentru cele electrice.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei.

Reamintim  fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

„În contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice”, a informat recent AFM.

Detalii  despre programul Rabla, găsiți  în ghidul de finanțare – publicat de Ministerul Mediului.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro