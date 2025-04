A murit „Dennis, pericol public”

Jay North, cunoscut pentru interpretarea personajului principal din serialul TV ”Dennis the Menace” (”Dennis, pericol public!”) difuzat în anii ’60, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani, transmite luni agenția EFE.

Laurie Jacobson, prietenă și colegă de platou cu Jay North în serialul original, a anunțat decesul actorului pe Facebook, precizând că acesta a murit acasă, duminică dimineața, după o îndelungată luptă cu cancerul.

”Dennis the Menace”, bazat pe benzile desenate cu același nume, create de Hank Ketcham, a avut 146 de episoade împărțite în patru sezoane.

Serialul prezenta aventurile lui Dennis Mitchell (interpretat de North), un băiețel pus pe șotii, care îl teroriza pe vecinul său în vârstă, George Wilson (Joseph Kearns), printr-o serie nesfârșită de farse, conform Variety.

După încheierea serialului, în 1963, North a deținut roluri ocazionale în emisiuni de televiziune precum ”The Man from U.N.C.L.E.” (1965), ”The Lucy Show” (1966), ”My Three Sons” (1966) sau ”Jericho” (1966).

De asemenea, el a contribuit cu vocea la seriale precum ”Arabian Knights” (1968), ”Here Comes the Grump” (1969-1971) sau ”The Pebbles and Bamm-Bamm Show” (1971). Ultimul său rol principal a fost în thrillerul erotic din ”The Teacher” (1974).

North, originar din Hollywood, s-a născut la 3 august 1951 și a fost un fanatic al televiziunii de la o vârstă fragedă, a precizat Variety. El și-a început cariera jucând în reclame și în roluri mici, în emisiuni de varietăți, precum ”The Eddie Fisher Show” și ”The Milton Berle Show”.

La vârsta de șase ani, a obținut rolul principal în ”Dennis the Menace”. Ulterior, el a declarat că experiențele sale de copil-vedetă au fost abuzive și a pledat pentru drepturile tinerilor actori.