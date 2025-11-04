A murit mâna dreaptă a lui Bush

Cheney a murit din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și de boli cardiace și vasculare, relatează Fox5Atlanta.

Republicanul Cheney a fost un pion de putere important pentru decenii în politica americană, scrie CNN. Este considerat cel mai important vicepreședinte american. El a fost unul dintre arhitecții invaziei Iraqului.

Deși în continuare conservator, Dick Cheney s-a distanțat de Partidul Republican în ultimii ani de viață. El a devenit un critic al Administrației Trump. Despre actualul președinte, Cheney spune că este un „laș” care a devenit cel mai mare risc pentru SUA, conform CNN.

Richard Cheney s-a născut în 1941, în Nebraska. S-a mutat în Washington DC în 1968. Un an mai târziu, intra în rândurile Administrației Nixon. Cheney a servit și în Administrația lui Bush senior, între 1989 și 1993, ca Secretar al Apărării. Cea mai notabilă, dar și controversată, contribuție a sa în rolul de vicepreședinte al SUA este implicarea în conflictul din Iraq.