A murit starul din Caracatița

Remo Girone, cunoscut pentru rolul din „La Piovra/ Caracatiţa”, a murit vineri la 76 de ani.

Actorul a decedat subit la domiciliul său din Monaco, unde locuia împreună cu soţia sa, Victoria Zinny.

Născut la Asmara, Eritreea, la 1 decembrie 1948, într-o familie de emigranţi italieni, Girone a dat dovadă de vocaţie pentru actorie încă de la o vârstă fragedă. La 13 ani, s-a mutat la Roma, unde a abandonat studiile de economie pentru a absolvi Academia Naţională de Arte Dramatice „Silvio d’Amico”.

Moartea sa marchează pierderea uneia dintre cele mai emblematice figuri ale televiziunii şi cinematografiei italiene, dar mai ales a unui artist care a ştiut să îmbine popularitatea cu profunzimea interpretativă.

Consacrarea sa definitivă în rândul publicului larg a venit în 1987, când şi-a împrumutat chipul, vocea şi privirea rece personajului Gaetano „Tano” Cariddi, contabilul corupt şi nemilos din „La Piovra”, serialul televiziunii Rai regizat de Luigi Perelli, un simbol al coluziunii dintre mafie şi finanţe. Un personaj destinat să rămână în istoria televiziunii, capabil să-l transforme într-o emblemă de neşters pentru generaţii de telespectatori.

Un om rezervat, care nu a exagerat niciodată, Girone şi-a trăit întotdeauna succesul cu discreţie, împărtăşind viaţa şi adesea scena cu soţia sa argentiniană Victoria, cu care era căsătorit din 1982. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase premii, inclusiv premiul pentru întreaga carieră la Premi Flaiano în 2021.