Românii care au semnat antecontracte pentru locuințe rămân cu TVA de 9%

Senatul a trecut în plen un proiect de lege prin care se prelungește până în 30 septembrie cota redusă de TVA pentru achiziționarea de locuințe. Această cotă este valabilă pentru oamenii care au semnat antecontracte de achiziție de locuințe.

Decizia vine ca o reacție la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Activitatea ANCPI a fost blocată în urma unui atac cibernetic, afectând aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Această cotă ar fi trebuit să nu mai fie valabilă din 1 august.

Proiectul propus de PSD a trecut cu 126 de voturi pentru. O propunere pe același subiect a AUR a adunat 126 de voturi împotrivǎ

Propunerea trebuie să treacă și de votul Camerei Deputaților, cameră decizională. Apoi, legea trebuie promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

În jurul ideii de prelungire s-ar fi raliat toate forțele politice, anunța liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-o conferință de presă de la Parlament.

„Toate partidele au fost de acord cu prelungirea acestui termen”

„Evident că n-a fost vina oamenilor, tocmai de asta am inițiat acest proiect de lege prin care am decis să prelungim termenul până la care persoanele care și-au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare cu TVA-ul redus de 9%. Spuneam, evident, nu-i vina lor că sistemul a fost atacat și am decis să prelungim termenul până la 30 septembrie, termenul până la care acești cumpărători își pot încheia actele atât la Cartea Funciară, cât și la notariat.

Au existat niște amendamente care stabilesc dispoziții tranzitorii pentru că legea, așa cum știți, pe parcursul legislativ nu poate fi adoptată până la 1 august, care era data-limită de încheiere a contractelor. Vor mai fi câteva zile în funcție de când va promulga președintele legea. Am stabilit acolo și niște dispoziții tranzitorii pentru cei care, eventual, vor încheia actele notariale în perioada până la promulgarea de către președinte.

Așadar, un lucru este clar: toate partidele au fost de acord cu prelungirea acestui termen, rămâne ca la 30 septembrie să fie termenul până la care Cartea Funciară și notarii publici să încheie actele pentru oamenii ăștia. Cred că era o măsură binevenită, având în vedere, așa cum spuneați dumneavoastră, că nu au fost și nu au nicio vină oamenii că sistemul ANCPI a fost atacat de hackeri”, a explicat Daniel Zamfir.

Zamfir: Cred că a fost convins și Bolojan că nu are niciun impact bugetar această lege

Amendamentul nu afectează bugetar România, explică Zamfir, acesta fiind doar un ajutor pentru cei ce au încheiat antecontracte până în luna august a anului trecut de a-și finaliza actele.

„Cred că a fost convins și primul-ministru că nu are niciun impact bugetar această lege. Era vorba despre cei care își încheiaseră contractele de vânzare cu TVA de 9% până în luna august a anului trecut; ca atare, nefiind vorba de impact bugetar, ci este vorba doar de formalitatea încheierii actelor. E firesc ca termenul să fie prelungit ca să se poată încheia aceste acte în deplină regulă”, a mai spus Zamfir.

Care era riscul pentru cumpărători

Dacă un astfel de amendament nu ar fi trecut de Parlament, exista un risc ca pentru o tranzacție pentru care s-a semnat antecontract încă din 2025, cota de TVA aplicată să fie de 21% în loc de 9%. Oana Luca, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, practician în insolvență și expert judiciar, a explicat într-un articol pentru Cotidianul care ar fi putut fi efectul blocării ANCPI.

„Atacul cibernetic care a făcut indisponibile sistemele ANCPI, inclusiv aplicația e-Terra, nu este doar un incident informatic. El scoate la iveală o vulnerabilitate a legislației fiscale care poate transforma un blocaj administrativ într-o factură suplimentară de 72.000 de lei pentru un cumpărător de locuință.

Pentru persoanele fizice care au semnat antecontracte și au plătit avansuri înainte de schimbarea regimului fiscal, cota de TVA de 9% mai poate fi aplicată doar dacă livrarea locuinței este finalizată până la 31 iulie 2026. Dacă termenul este depășit, nu se aplică automat cota redusă de 11% (cota generală redusă introdusă de aceeași reformă fiscală), ci devine aplicabilă cota standard de 21%.”