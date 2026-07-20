Atacul cibernetic care a făcut indisponibile sistemele ANCPI, inclusiv aplicația e-Terra, nu este doar un incident informatic. El scoate la iveală o vulnerabilitate a legislației fiscale care poate transforma un blocaj administrativ într-o factură suplimentară de 72.000 de lei pentru un cumpărător de locuință.

Pentru persoanele fizice care au semnat antecontracte și au plătit avansuri înainte de schimbarea regimului fiscal, cota de TVA de 9% mai poate fi aplicată doar dacă livrarea locuinței este finalizată până la 31 iulie 2026. Dacă termenul este depășit, nu se aplică automat cota redusă de 11% (cota generală redusă introdusă de aceeași reformă fiscală), ci devine aplicabilă cota standard de 21%.

Întrebarea de fond este simplă: este echitabil ca un cetățean care și-a respectat toate obligațiile să suporte costul unor proceduri sau al unor sisteme publice pe care nu le controlează?

Statul nu poate transforma propriile blocaje administrative într-o obligație fiscală suplimentară pentru cetățean.

O diferență care poate anula tranzacția

Regimul tranzitoriu privește o categorie deja închisă de beneficiari. Sunt vizate persoanele care au încheiat în termen actele juridice privind plata în avans și au îndeplinit condițiile legale referitoare la avans, plafonul valoric, suprafața locuinței și achiziționarea unei singure locuințe. Nu pot intra tranzacții noi în acest regim.

Pentru o locuință cu valoarea de 600.000 de lei, fără TVA, taxa este de 54.000 de lei la cota de 9% și de 126.000 de lei la cota de 21%. Prețul total crește astfel de la 654.000 la 726.000 de lei. Diferența de 72.000 de lei înseamnă o majorare de aproximativ 11% față de prețul total calculat inițial.

Această sumă nu este una abstractă. Ea apare la finalul proiectului, după ce cumpărătorul a achitat avansul și și-a construit bugetul sau dosarul de credit pe baza condițiilor existente la momentul semnării. Majorarea TVA nu crește automat valoarea de evaluare a imobilului, astfel încât banca poate să nu finanțeze diferența. Cumpărătorul trebuie atunci să o acopere din surse proprii, să renegocieze sau să renunțe la achiziție.

O clădire terminată nu este automat un apartament vandabil

O mare parte a confuziei provine din echivalarea finalizării lucrărilor cu posibilitatea de a semna contractul de vânzare. Cele două momente sunt însă diferite atât juridic, cât și practic.

După recepția la terminarea lucrărilor urmează certificatul de atestare a edificării, măsurătorile și documentația cadastrală, recepția construcției finalizate și a apartamentării, actul autentic de apartamentare, înscrierea construcției și deschiderea cărților funciare individuale. Abia după aceste etape poate fi obținut extrasul pentru autentificare și poate fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

Numai cele două operațiuni succesive derulate la OCPI au, în regim normal, termene cumulate de 30 de zile lucrătoare. Dacă procesul-verbal de recepție este semnat la 30 iunie 2026, până la 31 iulie rămân doar 23 de zile lucrătoare. Intervalul este insuficient chiar înainte de a adăuga timpul necesar primăriei, măsurătorilor, întocmirii actului de apartamentare, eventualelor completări și programării la notar.

Prin urmare, termenul poate fi depășit chiar dacă blocul este finalizat și recepționat înainte de 31 iulie. Cauza nu este neapărat întârzierea construcției, ci diferența dintre o clădire recepționată și un apartament individualizat cadastral, înscris și disponibil pentru transfer autentic.

Atacul asupra ANCPI arată că riscul este real

Indisponibilitatea e-Terra, începând cu 14 iulie 2026, a blocat exact operațiunile de care depinde livrarea juridică: recepția documentațiilor, apartamentarea, deschiderea cărților funciare și eliberarea extraselor pentru autentificare. Cumpărătorul nu poate grăbi aceste proceduri și nu poate semna valabil contractul fără documentele emise prin infrastructura publică.

Atacul cibernetic este un eveniment excepțional, dar el confirmă o problemă structurală: aplicarea cotei fiscale depinde de un lanț administrativ în care contribuabilul nu are control. La întârzierile normale se pot adăuga cereri de completare, suspendări, practici neunitare între oficii sau întreruperi tehnice.

O legislație predictibilă nu trebuie să condiționeze definitiv dreptul fiscal al cumpărătorului de factori exteriori conduitei sale, mai ales când persoana a semnat și a plătit avansul în baza unui regim expres recunoscut de lege.

Prorogarea nu este o facilitate nouă

PACT propune prelungirea termenului până la 31 iulie 2027, cu menținerea tuturor celorlalte condiții de eligibilitate. PACT a transmis autorităților competente o propunere de modificare legislativă, însoțită de nota de fundamentare. Plafonul de 600.000 de lei rămâne neschimbat. Suprafața maximă de 120 de metri pătrați rămâne neschimbată. Regula privind o singură locuință, data-limită a antecontractelor și condițiile privind avansul rămân, de asemenea, neschimbate.

Nu se redeschide piața pentru noi beneficiari și nu se încurajează încheierea unor tranzacții noi la TVA de 9%. Se modifică exclusiv termenul tehnic în care o cohortă finită, deja stabilită prin lege, își poate finaliza transferul de proprietate.

Această delimitare este esențială. Discuția nu este despre o reducere fiscală acordată dezvoltatorilor și nici despre revenirea generală la TVA de 9% pentru locuințe. Beneficiarul economic direct este cumpărătorul, cel care suportă taxa prin preț.

Răspunderea dezvoltatorilor rămâne intactă

Prelungirea termenului fiscal nu trebuie să exonereze dezvoltatorii de răspunderea pentru întârzierile care le sunt imputabile. Dacă există culpă contractuală, cumpărătorul trebuie să își păstreze dreptul la penalități, despăgubiri sau reziliere, în funcție de contract și de regulile dreptului comun.

Dar aceasta este o problemă separată de tratamentul fiscal. Un cumpărător nu trebuie sancționat cu o diferență de TVA de zeci de mii de lei pentru o întârziere pe care nu a provocat-o. Prorogarea separă răspunderea contractuală a dezvoltatorului de protecția fiscală a persoanei care și-a îndeplinit obligațiile.

Nici bugetul nu câștigă automat

Argumentul potrivit căruia statul ar încasa pur și simplu diferența dintre TVA de 21% și TVA de 9% este incomplet. Dacă familia nu poate suporta costul suplimentar, tranzacția poate fi amânată, renegociată sau anulată. În acest caz, TVA suplimentar nu este încasat automat, iar efectele se transmit către creditare, notariat, construcții și furnizorii implicați în proiect.

Dezvoltatorul poate rămâne cu locuințe finalizate, dar nevândute juridic, suportând costuri de finanțare și conservare. Pot apărea litigii privind persoana care suportă diferența de TVA, mai ales în contractele cu preț total, TVA inclus. Efectul bugetar trebuie, așadar, evaluat pe date reale și pe scenarii de finalizare sau nefinalizare a tranzacțiilor, nu doar printr-o înmulțire teoretică a diferenței de cotă.

De ce 31 iulie 2027

Data propusă nu reprezintă un an acordat automat fiecărui dezvoltator. Este o dată-limită unică pentru închiderea unei cohorte naționale de proiecte aflate în stadii diferite: unele în recepție, altele în etapa certificatului de edificare, a cadastrului sau a apartamentării.

Un termen până la 31 iulie 2027 poate absorbi durata cumulată a procedurilor și poate evita o nouă modificare legislativă după numai câteva luni. Dacă soluția principală nu este acceptată, o prelungire cel puțin până la 31 decembrie 2026 ar reprezenta un compromis minim pentru proiectele deja finalizate sau aflate în etapele post-recepție.

Guvernul trebuie să intervină acum

Timpul rămas până la expirarea regimului tranzitoriu este foarte scurt. În lipsa unei intervenții legislative rapide, cumpărători care au respectat toate condițiile legii pot pierde aplicarea cotei de 9% din motive exclusiv administrative.

Prorogarea până la 31 iulie 2027 este o măsură punctuală, limitată și proporțională. Nu creează beneficiari noi și nu schimbă politica fiscală pentru piața curentă. Împiedică însă ca întârzierile administrative și indisponibilitatea sistemelor publice să devină o penalizare de până la 72.000 de lei pentru cumpărător.

Guvernul și Parlamentul trebuie să intervină înainte ca blocajul administrației să devină factura cetățeanului.